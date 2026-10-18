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Dayanışma kampı: Samsun'da özel gereksinimli bireylere üç gün

Erzurum Büyükşehir, Samsun Mavi Işıklar'da üç günlük kampla 23 özel ihtiyaçlı birey ve ailelerine etkinlik, dinlenme ve sosyal destek sundu.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dayanışma kampı: Samsun'da özel gereksinimli bireylere üç gün

Erzurum Büyükşehir’ten örnek hizmet

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde üç günlük bir kamp programı düzenlendi. Program, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik planlandı ve aynı zamanda kurumlar arası iş birliğinin somut bir örneğini oluşturdu.

Kampın programı:

Kamp süresince katılımcılar için kültürel geziler, müze ziyaretleri, tekne turu ve çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler, hem bireylerin keyifli vakit geçirmesi hem de sosyal yaşama katılımlarının desteklenmesi amacıyla tasarlandı.

Amaç ve etkiler:

Programın öncelikli hedefi ailelerin günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşıp moral ve motivasyon kazanmalarını sağlamak, özel gereksinimli bireylerin sosyal bağlarını güçlendirmek ve yeni deneyimler edinmelerine fırsat yaratmaktı. Üç gün boyunca sürdürülen etkinlikler katılımcılarda olumlu geri dönüşler yarattı ve birlikte geçirilen zamanın anılara dönüştüğü görüldü.

Katılımcılar ve organizasyon:

Program, 23 özel ihtiyaçlı birey ile refakatçilerinden oluşan toplam 58 kişilik bir kafilenin katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcı aileler, kendilerine sunulan bu deneyim için Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e sosyal medya hesapları üzerinden defalarca teşekkür videoları paylaştılar; bu da etkinliğin hem duygusal hem de toplumsal açıdan karşılık bulduğunu gösterdi.

Yerel yönetimlerin ortaklaşa düzenlediği bu tür programlar, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik pratik modeller sunuyor ve benzer uygulamalara örnek teşkil ediyor.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI AİLE VE ENGELLİ HİZMETLERİ ŞUBE...

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI AİLE VE ENGELLİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE ÖZEL İHTİYAÇLI BİREYLER VE AİLELERİNE YÖNELİK SAMSUN MAVİ IŞIKLAR EĞİTİM, DİNLENME VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’NDE ÜÇ GÜNLÜK KAMP PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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