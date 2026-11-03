Dayanışmayla büyüyen umutlar: Samsun'da lösemili çocuklara odaklanan etkinlik

Etkinlik ve organizasyon:

Samsun Valiliği himayesinde, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen 'İyilikle Büyüyen Umutlar' etkinliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Programa kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile gönüllüler katıldı ve toplumsal dayanışma vurgulandı.

Farkındalık masalarının odağı:

Etkinlikte kurulan dört ayrı farkındalık masası üzerinden lösemi, çocuk hakları, sağlıklı yaşam ve tedavi sürecindeki toplumsal destek konularına odaklanıldı. Masalarda hem hastalıkla ilgili doğru bilgiler hem de çocukların hakları ve ailelere yönelik süreçler ele alındı.

'Lösemiyi Tanıyalım' masasından 'Samsun Çocuk Hakları Komitesi' standına, 'Sağlıklı Yaşam ve Doğru Bilgi' noktasından 'Tedavide ve Yaşamda Yan Yanayız' alanına kadar katılımcılar farklı başlıklarda bilgilendirildi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü personeli, LÖSAM (Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği), Çiçek ve Yaşam Derneği ile Samsun Çocuk Hakları Komitesi temsilcileri masalarda gönüllü olarak görev aldı.

Program ve katılımcı deneyimleri:

Etkinliği ziyaret eden çocuklara, dört farkındalık masasını dolaşıp etkinlik kartlarını tamamlayanlara umut rozetleri verildi. Ritim Grubu'nun gösterisine çocuklar da eşlik ederek birlik ve dayanışma mesajını somutlaştırdı. Program, turuncu balonlarla oluşturulan dayanışma görüntüsü ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Etkinlik kapsamında 'İyilik Var' Gönüllülük Platformu tanıtıldı; platformun amaçları arasında gönüllülük çalışmalarını yaygınlaştırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek yer aldı. Programa ayrıca Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı İrfan Yetik de katıldı.

Etkinliğe katılan lisenin Çocuk Gelişimi Öğretmeni Mehtap Üçüncü ise, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün 'İyilik Var' projesi kapsamında yürütülen çalışmaya dahil olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, öğrencilerde lösemi farkındalığı oluşturmanın ve erken belirtilerin tanınmasının önemine dikkat çekti.

SAMSUN'DA LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN "İYİLİKLE BÜYÜYEN UMUTLAR" ETKİNLİĞİNDE, LÖSEMİYLE MÜCADELE EDEN ÇOCUKLARA YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURULURKEN, TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE GÖNÜLLÜLÜĞÜN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.