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Dumanağ ve Alan'dan Elazığ ekonomisine birlikte çalışma mesajı

Mehmet Ali Dumandağ liderliğindeki Elazığ Ticaret Borsası heyeti, yeniden TSO Başkanlığına seçilen İdris Alan’ı ziyaret ederek ortak projelere vurgu yaptı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dumanağ ve Alan'dan Elazığ ekonomisine birlikte çalışma mesajı

ziyaretin detayları:

Mehmet Ali Dumandağ, Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Meclis Başkanı Aydın Torgut ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İdris Alan'ı ziyaret etti. Alan, güven tazeleyerek yeniden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçilmişti. Ziyarette Dumandağ, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi ve nazik ev sahipliği için teşekkür etti.

oda ve borsanın ortak hedefleri:

Ziyarette taraflar, Elazığ iş dünyasının gelişmesi ve kent ekonomisinin daha ileri taşınması amacıyla oda ile borsa arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Görüşmede, Elazığ’ın ticari ve ekonomik potansiyelinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmaların gerekliliği, üretimin artırılması ve yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik adımlar ön plana çıktı.

Katılımcılar, öncelikli alanlarda koordinasyon sağlanarak proje bazlı iş birliklerinin hızlandırılmasını, işletmelere yönelik desteklerin artırılmasını ve şehrin rekabet gücünün yükseltilmesini hedeflediklerini paylaştı. Dumandağ, yeni dönemin Elazığ iş dünyası adına hayırlı olmasını temenni etti.

gelecek adımlar:

İdris Alan da nazik ziyaret ve hayırlı olsun dilekleri için Dumandağ ve heyetine teşekkür etti. Alan, Elazığ Ticaret Borsası’nın hayata geçirdiği proje ve hizmetlerin üretimin artırılmasına ve şehir ekonomisinin gelişmesine önemli katkılar sağladığını belirtti. Taraflar, önümüzdeki dönemde ortak çalışma programları ve somut projelerle Elazığ’a katkı sağlayacak adımlar atılmasını kararlaştırdı.

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKANI MEHMET ALİ DUMANDAĞ, ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI İDRİS...

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKANI MEHMET ALİ DUMANDAĞ, ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI İDRİS ALAN’I ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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