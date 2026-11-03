Dadaşkent’e 980 metrekarelik halk pazarı: sosyal belediyeciliğin yeni adresi

Dadaşkent halk pazarının açılışı törenle gerçekleştirildi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Pazarı projesinin 16. şubesi Dadaşkent'te düzenlenen törenle açıldı. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen açılışta, projenin kentteki ekonomik ve sosyal etkileri vurgulandı. Dadaşkent Halk Pazarı, 980 metrekarelik alanda hizmet verecek şekilde planlandı ve semtin ihtiyaçlarına doğrudan hitap etmeyi amaçlıyor.

projenin amaçları ve belediyecilik yaklaşımı:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, Halk Pazarlarını yalnızca bir alışveriş noktası olarak görmediklerini belirtti. Altundağ, projenin yerel ekonomiye müdahil olduğunu, fiyat oluşumuna denge getirdiğini ve vatandaşın ekonomik refahını önceleyen bir yaklaşım sergilediğini söyledi. Hayat pahalılığının aile bütçeleri üzerindeki etkisini dikkate aldıklarını ve bu nedenle yerel yönetimlerin sorumluluğunun altyapı ile sınırlı kalmayacağını vurguladı.

Altundağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in vizyonu sayesinde Halk Pazarı projesinin kısa sürede 16 şubeye ulaştığını ifade etti. Projenin hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyan bir yapı sunduğu ayrıca istihdam ve ekonomik portföy oluşturduğu kaydedildi.

açılıştaki değerlendirmeler ve beklentiler:

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Halk Pazarı projesinin şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yön verdiğini belirterek yeni şubelerin açılmaya devam edeceğini söyledi. Aynalı, ihtiyaç sahibi ailelerin de bu proje sayesinde ekonomik açıdan destekleneceğini ifade etti.

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar ise projenin enflasyona karşı tüketiciyi koruyan somut bir uygulama olduğuna dikkat çekti ve Başkan Mehmet Sekmen’e teşekkürlerini iletti. MHP Erzurum İl Başkan Vekili Seyfettin Liman ile AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu da gerçekleştirilen yatırımların şehrin dönüşüm sürecini hızlandırdığını belirtti.

Başkan Mehmet Sekmen konuşmasında belediyeciliğin insan odaklı olduğunu, yalnızca altyapı hizmetleri değil aynı zamanda vatandaşın sofrasındaki bereketi artırma ve aile bütçesine katkı sunma görevlerinin de bulunduğunu ifade etti. Halk Pazarlarının bu anlayışın somut örneklerinden olduğunu söyleyen Sekmen, vatandaşlardan gelen olumlu geri dönüşlerin projenin doğruluğunu gösterdiğini ekledi. Sekmen sözlerinde, Halk Pazarları aracılığıyla güvenli, kaliteli ve ekonomik ürün sunmayı amaçladıklarını, projenin yaygınlaştırılmasına devam edeceklerini belirtti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş da konuşmasında belediyeciliğin yalnızca teknik işler olmadığını, yöneticilerin vatandaşın sorunlarıyla hemhal olması gerektiğini vurguladı. Vali Baruş, halk pazarlarının vatandaşların günlük ihtiyaçlarına ekonomik erişim sağlaması, birlik ve beraberliğin korunması açısından önemli sosyal belediyecilik örnekleri olduğunu söyledi. Dadaşkent Halk Pazarı'nın 980 metrekarelik alanıyla bölgenin en büyük mağazası niteliğinde olduğunu ve semtin gelişimine katkı sunacağını belirtti.

Tüm konuşmaların ardından Dadaşkent Halk Pazarı resmen açıldı. Açılış törenine katılan yetkililer proje kapsamında yeni şubelerin açılmaya devam edeceğini, hedefin Erzurum genelinde sosyal belediyeciliği güçlendirerek hemşehrilere ulaşmak olduğunu dile getirdi.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EN ÖNEMLİ SOSYAL VE EKONOMİK PROJELERİNDEN BİRİ OLAN HALK PAZARI’NIN 16. ŞUBESİ DADAŞKENT’TE AÇILDI.