Dedesinin yadigârı: Kıbrıs gazisinin madalya ve beratı torununa teslim edildi

Teslim töreni:

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz ay vefat eden Kıbrıs Gazisi Yusuf Karakayun adına verilen madalya ve berat, ailenin isteği üzerine dedesinin ismini taşıyan torunu Yusuf Arda Karakoyun'a teslim edildi. Devir teslim, aile fertleri ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube binasında gerçekleştirildi.

Ailenin isteği:

Merhum gazinin eşi Gülhane Karakoyun, eşine ait madalya ve beratın aile içinde muhafaza edilmesini talep etti. Bu isteğin üzerine, aile temsilcileri ve dernek yetkilileri bir araya gelerek belgelerin ve madalyanın toruna verilmesi yönünde karar aldı. Tören sırasında duygusal anlar yaşandı; katılanlar yadigârın taşıdığı anlam üzerinde durdu.

Dernekten vurgular:

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, törene şahitlik etti ve genç toruna bu emanete sahip çıkma çağrısında bulundu. Kumartaşlı, dededen kalan hatıraların korunmasının önemine değinerek Yusuf Arda Karakoyun'a taşıdığı sorumluluğu hatırlattı.

Ayrıca buluşmada, merhum gazinin cenazesinde tabutunun üzerine örtülen Türk bayrağı ile gazinin fotoğrafı aile tarafından Gülhane Karakoyun'a teslim edildi. Aile, bu nesnelerin ve belgelerin ilerleyen yıllarda da korunacağını belirtti ve törende duygusal bir veda havası oluştu.

AFYONKARAHİSAR’DA GEÇTİĞİMİZ AY HAYATINI KAYBEDEN KIBRIS GAZİSİ YUSUF KARAKAYUN’A AİT MADALYA VE BERAT, AİLESİNİN İSTEĞİ ÜZERİNE DEDESİNİN İSMİNİ TAŞIYAN TORUNU YUSUF ARDA KARAKOYUN’A TESLİM EDİLDİ.