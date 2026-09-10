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Define ararken suçüstü yakalandılar: Osmaneli Kazancı Köyü'nde iki kişi gözaltında

Osmaneli Kazancı Köyü'nde jandarma ile KOM ekipleri H.O. ve C.O.'yu define ararken suçüstü yakaladı; şüphelilere ait malzemelere el konuldu.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Define ararken suçüstü yakalandılar: Osmaneli Kazancı Köyü'nde iki kişi gözaltında

Olayın ayrıntıları:

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Kazancı Köyü mevkiinde, define arandığı bilgisi üzerine Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir operasyon düzenledi.

Operasyon ve müdahale:

Operasyon sırasında, bölgede kazı ve arama yaptığı belirlenen H.O. ve C.O. isimli iki şüpheli olay yerinde suçüstü yakalandı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle şüphelilerin faaliyetleri anında sonlandırıldı.

Soruşturma ve el koyulanlar:

Olay yerinde yapılan aramalarda şüphelilere ait çeşitli malzemelere el konuldu. Konuya ilişkin adli işlemler başlatılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer tarafından gerekli yasal sürecin işletileceği bildirildi.

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BİLECİK’TE DEFİNE ARAYAN 2 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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