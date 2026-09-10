Doğal yaşamı canlandırma hedefiyle Bozkır'da 122 bin yavru balık suyla buluşturuldu

Konya'nın Bozkır ilçesinde su kaynaklarının zenginleştirilmesi ve su ürünleri stokunun güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen balıklandırma çalışmasında, Bozkır Barajı ve Çağlayan Göletine toplam 122 bin yavru balık bırakıldı. Etkinlik, yerel yönetim ve tarım yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve program:

Balıklandırma programına Bozkır Kaymakamı Enes Özkan, Belediye Başkanı Nazif Karabulut, Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş, Bozkır Avcılar Derneği ve Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Yıldız ile Çağlayan Mahallesi Muhtarı Altan Akgül katıldı. Protokol üyelerinin yanı sıra bölgede bulunan bir ailenin de etkinliğe dahil olmasıyla uygulama saha çalışması şeklinde tamamlandı.

Amaç ve sürdürülebilirlik:

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş yaptığı açıklamada, gelecek nesillere daha zengin su kaynakları ve doğal bir çevre bırakma hedefiyle bu tür çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini vurguladı. Durmuş, çalışmanın Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yapıldığını ve su ürünleri sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla her yıl tekrarlanacağını belirtti.

Bozkır Kaymakamı Enes Özkan ise Çağlayan Barajı gibi ilçenin doğal değerlerinin korunmasının önemine dikkat çekerek ekosistemin canlandırılmasına yönelik balık bırakma etkinliğinin hayırlı olmasını diledi. Yetkililer, salınan yavruların doğal ortamda tutunma süreçlerinin izleneceğini ve benzer projelerin devam edeceğini kaydetti.

KONYA'NIN BOZKIR İLÇESİNDE SU KAYNAKLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE BALIK POPÜLASYONUNUN ARTIRILMASI AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN BALIKLANDIRMA PROGRAMI KAPSAMINDA, BOZKIR KAYMAKAMI ENES ÖZKAN (ORTADA) VE PROTOKOL MENSUPLARININ KATILIMIYLA BOZKIR BARAJI VE ÇAĞLAYAN GÖLETİ'NE BİNLERCE YAVRU BALIK BIRAKILDI.