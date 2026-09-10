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Kayıp genç için Muş'ta seferberlik: 83 personel ve 18 araçla arama sürüyor

Muş'un Hasköy ilçesinde 31 Ağustos'tan beri kayıp olan 30 yaşındaki Suat Balkaya için AFAD, jandarma ve ekipler 83 personel ile arama yapıyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:42

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayıp genç için Muş'ta seferberlik: 83 personel ve 18 araçla arama sürüyor

Muş'ta süren aramalarda 11. gün

Hasköy ilçesine bağlı Büvetli köyünde yaşayan, Bitlis'in Güroymak ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan 30 yaşındaki Suat Balkaya, 31 Ağustos günü işten döndükten sonra saat 21.00 sıralarında evinden ayrıldı. Ailesi iki gün sonra durumu jandarmaya bildirdi ve o tarihten bu yana yürütülen arama faaliyetleri 11. gününe girdi.

Arama koordinasyonu ve yöntemleri:

Jandarma ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmaların merkezinde, Büvetli köyü meydanında oluşturulan kriz merkezi bulunuyor. Arama faaliyetlerine toplam 83 personel ve 18 araç katılıyor. Bölge taramaları köy çevresi, İron Sazlığı ve Karasu Nehri kıyısı öncelikli alanlar olarak belirlenmiş durumda.

Çalışmalara Muş, Kars ve Erzincan AFAD ekipleri tarafından sağlanan dron desteği de eklenirken, Gökyazı Jandarma Karakolu ekipleri, Muş ve Bitlis jandarma köpek unsurları ile güvenlik korucuları kara ve hava taramalarında görev alıyor. Jandarma arama köpekleri ile drone görüntüleri eş zamanlı değerlendirilerek yürüyüş yolları, sazlıklar ve nehir kıyıları detaylı biçimde kontrol ediliyor. Kızılay ekipleri ise arama çalışmalarına katılan ekip ve gönüllülere ikram desteği sunuyor.

Ailenin çağrısı ve beklentileri:

Oğlu Suat Balkaya'dan 11 gündür haber alamadıklarını söyleyen anne Aysel Balkaya, 'Oğlum tekstilde çalışıyordu, işinde gücündeydi. Kayboldu, kendisinden haber alamıyoruz. Bizi duyuyorsa ve gören varsa bize bir ses versinler. Yetkililerden destek bekliyoruz, çalışmaların artırılmasını istiyoruz' dedi.

Yenge Ayten Balkaya ise 'Kaynımın oğlu Suat Balkaya 11 gündür kayıp, kendisinden haber alamıyoruz. Gören, bilen varsa Allah rızası için bize haber versin. Jandarmamız burada, AFAD burada, herkes onu arıyor. Devletimiz yanımızda, bize yardımcı oluyor. Annesi, babası ve bütün ailesi olarak perişan bir durumdayız. Yetkililerden destek ve yardım bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Jandarma ve AFAD ekipleri bölgedeki aramaları sürdürüyor; yetkililer, görgü tanığı bilgi ve ihbarların koordineli şekilde değerlendirilmesi için vatandaşlara çağrıda bulunuyor.

MUŞ&#039;UN HASKÖY İLÇESİNDE 31 AĞUSTOS&#039;TA EVİNDEN AYRILDIKTAN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 30...

MUŞ'UN HASKÖY İLÇESİNDE 31 AĞUSTOS'TA EVİNDEN AYRILDIKTAN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 30 YAŞINDAKİ SUAT BALKAYA'NIN BULUNMASI İÇİN 83 PERSONEL VE 18 ARAÇLA YÜRÜTÜLEN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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