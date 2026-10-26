Defne'de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu

olayın ayrıntıları:

Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında, işçilerin kaldığı konteyner yatakhane bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, yatakhane bölümünü sardı ve yapının kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

yangının gelişimi:

Yangın, konteynerin içinde hızla yayıldı; alevlerin boyutu işçiler tarafından fark edildi ve durum derhal yetkililere bildirildi. Olay yerindeki diğer yapıların zarar görmesini önlemek için çevredeki personel güvenli bölgelere yönlendirildi.

müdahale ve hasar:

Ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı ve kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü; çıkan yangından dolayı konteyner yatakhane kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HATAY'IN DEFNE İLÇESİNDE İNŞAAT İŞÇİLERİN KALDIĞI PREFABRİK YATAKHANE ALEVLER İÇİNDE KALARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.