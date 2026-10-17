Sert kabuklu atıklara yeni değer: BARÜ partikül boyutunun lignin geri kazanımına odaklandı

Projenin amacı:

Bartın Üniversitesi (BARÜ) çatısı altında yürütülen projede, ceviz ve fındık kabukları çevre dostu yöntemlerle işlenerek katma değerli ham maddeler elde edilmesi hedefleniyor. Projenin yürütücüsü Dr. Özge Özgürlük olup çalışma, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Hedeflenen yaklaşım:

Çalışmada, ülkemizde büyük miktarlarda ortaya çıkan ve genellikle düşük katma değerli alanlarda değerlendirilen ceviz ve fındık kabuklarının sürdürülebilir yollarla katma değerli ürünlere dönüştürülme potansiyeli incelenecek. Araştırmada kolin klorür ve laktik asit esaslı derin ötektik çözücü (DES) kullanılacak ve farklı partikül boyutlarının uygulama üzerindeki etkileri karşılaştırılacak.

Uygulama ve analizler:

Deneysel plan çerçevesinde ceviz ve fındık kabukları çeşitli partikül boyutu aralıklarına ayrılacak ve aynı deneysel koşullar altında DES ile delignifikasyon işlemine tabi tutulacak. Partikül boyutunun ligninin ayrıştırılma oranı, geri kazanım verimi ve saflığı üzerindeki etkileri iki biyokütle türü için karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek.

İşlem sonrasında elde edilen selüloz bakımından zengin kısımların kimyasal, yapısal ve morfolojik özellikleri çeşitli analiz yöntemleriyle belirlenecek. Geri kazanılan ligninlerin ise saflık, kimyasal yapı, termal ve morfolojik özellikleri incelenecek; böylece işlem ve geri kazanım aşamalarında uygulanabilir en uygun partikül boyutu aralığının tespiti amaçlanıyor.

Beklenen katkılar:

Çalışmadan elde edilecek bulguların, lignin geri kazanım süreçlerinin geliştirilmesine ve sert kabuklu tarımsal atıkların sürdürülebilir biyorafineri yaklaşımıyla değerlendirilmesine bilimsel altyapı sağlaması bekleniyor. Projede Bartın Orman Fakültesinden Arş. Gör. Elanur Kalkan doktora bursiyeri olarak araştırmalara katkı verecek.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, TÜBİTAK desteği kazanan proje dolayısıyla Dr. Özge Özgürlük ve proje ekibini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

BARTIN ÜNİVERSİTESİNİN (BARÜ) TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJESİYLE CEVİZ VE FINDIK KABUKLARININ ÇEVRE DOSTU YÖNTEMLERLE İŞLENEREK KATMA DEĞERLİ HAM MADDELER ELDE EDİLMESİNE YÖNELİK ARAŞTIRMALAR YAPILACAK.