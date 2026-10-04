Değer Gençlik Merkezi gençlere yeni beceri kapılarını açıyor

Eğitime erişim ve amaç:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK çatısı altında faaliyet gösteren Değer Gençlik Merkezi, gençlerin ilgi ve yeteneklerine yönelik düzenlenen ücretsiz kursların başvurularını kabul etmeye başladı. Belediye, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gençlere yönelik hizmet anlayışı doğrultusunda çocuk ve gençlerin eğitim, kültür ve sanat alanlarında kendilerini geliştirebilmeleri için imkânları artırmayı hedefliyor.

Merkezde hedeflenen amaç, öğrencilerin yalnızca akademik gelişimlerine destek vermek değil; aynı zamanda sosyal, kültürel ve kişisel becerilerini güçlendirerek üretkenliklerini artırmak ve yeteneklerini keşfetmelerine fırsat sunmaktır.

Kurs programları ve hedef gruplar:

Genç KAYMEK TOKİ Tesisi'nde düzenlenecek eğitimlerde farklı yaş ve sınıf gruplarına yönelik programlar yer alıyor. 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri için robotik kodlama ve bilişim kursları planlanırken, 5., 6., 7., 8., 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik olarak bağlama, gitar ve el sanatları atölyesi kursları sunulacak. 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik tiyatro kursu, gençlerin sahne becerilerini ve özgüvenini desteklemeyi amaçlıyor. Ayrıca 13-17 yaş arasındaki gençlere yönelik bilgisayar işletmenliği kursu da açıldı.

Bu dağılım, farklı yaş gruplarının ilgi alanlarına uygun pratik ve kültürel beceriler kazanmalarını sağlamaya yönelik hazırlandı.

Başvuru, kontenjan ve iletişim:

Kurslardan ücretsiz yararlanmak mümkün olmakla birlikte, kontenjanların sınırlı olduğu belirtildi. Katılmak isteyen öğrenciler başvurularını www.kaymekonline.com adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenciler ve veliler 0352 333 18 18 numaralı telefondan iletişime geçebilir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Genç KAYMEK aracılığıyla eğitimden kültür ve sanata, teknolojiden kişisel gelişime kadar gençlerin farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalarını sürdürerek gençlerin geleceğine yatırım yapmayı amaçlıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYMEK BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN DEĞER GENÇLİK MERKEZİ’NDE GENÇLERİN İLGİ VE YETENEKLERİNE YÖNELİK ÜCRETSİZ KURSLARIN BAŞVURULARI BAŞLADI.