Değirmendere viyadüğü yükseliyor, proje silueti belirginleşti

Değirmendere viyadüğünde çalışmalar hızlandı

Trabzon'da, Değirmendere Tüneli ile Karadeniz Sahil Yolu arasındaki doğrudan bağlantıyı sağlayacak ulaşım projesinde inşa edilen Değirmendere viyadüğünde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yükselen ayaklar ve köprü bölümleri projenin genel siluetini ortaya çıkarırken, viyadüğün son şeklini almaya başladığı görüldü.

Kazık ve temel imalatlarında son durum:

Viyadükte fore kazık ve plastik kazık imalatlarında sona gelindi. Proje kapsamında toplam 721 adet olmak üzere 13 bin 520 metre fore kazık ile 750 adet ve toplam 15 bin 176 metre plastik kazık imalatı gerçekleştirildi. Ana köprü ve bağlantı uzunlukları da projenin ölçeğini gösteriyor: 585 metre uzunluğunda ana köprü ve 697 metre uzunluğunda kol bağlantıları bulunuyor.

Sahil yoluna doğrudan bağlantı hedefleniyor:

Proje kapsamında Sahil (Liman) Kavşağı oluşturulması için tahkimat ve anifer blok imalatları da aralıksız sürdürülüyor. Tamamlandığında, projenin amacı Değirmendere ve Maçka Kavşağı arasındaki trafik yoğunluğunu hafifletmek ve Maçka Vadisi'nin güneyinden gelen trafiği tünel ve viyadükler aracılığıyla doğrudan Karadeniz Sahil Yolu'na yönlendirmektir.

Yetkililerin hedeflediği bu düzenlemelerle birlikte bölgedeki ulaşımın daha akıcı ve kesintisiz hale gelmesi amaçlanıyor; inşaatın ilerleyen safhalarında viyadüğün tamamlanan bölümleri çevresel ve trafik akışı açısından projenin uygulama haritasını daha da görünür kılacak.

TRABZON’DA DEĞİRMENDERE TÜNELİ İLE KARADENİZ SAHİL YOLU’NU BİRBİRİNE BAĞLAYACAK ULAŞIM PROJESİ KAPSAMINDA YAPIMI SÜREN DEĞİRMENDERE VİYADÜĞÜNDE ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. YÜKSELEN VİYADÜKLER, PROJENİN SON ŞEKLİNİ ALMAYA BAŞLADIĞINI ORTAYA KOYUYOR.