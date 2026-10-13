Demir bariyerleri aşan hafriyat kamyonu İSKİ bahçesine yuvarlandı: 2 yaralı

İSKİ Genel Müdürlüğü bahçesine yuvarlanan kamyonun ayrıntıları

Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde saat 10.00 civarında kontrolden çıkan bir hafriyat kamyonu önce önündeki araca arkadan çarptı, ardından İSKİ Genel Müdürlüğü'ne giriş yapan başka bir otomobile vurdu. Çarpmanın etkisiyle kamyon demir bariyerleri aşarak kurumun bahçesindeki otoparka yuvarlandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

İddialara göre, sürücü Kadri Tekin yönetimindeki 34 DMB 234 plakalı hafriyat kamyonu seyir halindeyken önündeki araca çarptı. Hızını kesemeyen araç, İSKİ'ye girmekte olan Selahattin Keleş idaresindeki 34 HJE 574 plakalı otomobile çarptı ve demir bariyerleri aşarak bahçeye yuvarlandı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Her iki sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı; 2 sürücü yaralandı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma yetkililer tarafından sürdürülüyor.

EYÜPSULTAN’DA HAFRİYAT KAMYONU İSKİ’NİN BAHÇESİNE YUVARLANDI