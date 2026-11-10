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Tütün alımları 11 kasım’da başlıyor; üreticinin emeği korunacak

Adıyaman'da tütün alımları 11 Kasım Çarşamba yeniden başlayacak; Alkayış, üreticilerin mağdur olmaması için süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Caner Şahin

Tütün alımları 11 kasım’da başlıyor; üreticinin emeği korunacak

Adıyaman'da tütün alımları 11 Kasım Çarşamba yeniden başlıyor

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, kentte tütün alımlarının 11 Kasım Çarşamba günü yeniden başlayacağını açıkladı. Alkayış, sürecin netleşmesinde Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı Uğur Yalçın koordinasyonunda gerçekleştirilen görüşmelerin belirleyici olduğunu vurguladı.

Görüşmelerin seyri:

Alkayış, Ziraat Odası başkanlarının katılımıyla sektör temsilcisi firmalarla bir dizi görüşme yapıldığını belirtti. Yapılan görüşmeler sonucunda alım tarihlerinin ve uygulama koşullarının netleştiğini ifade etti. Toplantıda üreticilerin talepleri ve alım süreçlerindeki uygulamalara ilişkin değerlendirmeler öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Üreticiye etkisi ve takip:

Alkayış, Adıyaman için tütün üretiminin önemli bir geçim kaynağı olduğunu hatırlatarak, üreticilerin emeğinin korunmasının öncelikleri olduğunu söyledi. Konuşmasında, "Adıyaman’ımızın önemli geçim kaynaklarından biri olan tütün üretimi, binlerce hemşehrimizin emeği ve alın teriyle hayat bulmaktadır. Bu toprakların emektar insanlarının ürettiği tütünü ve üreticimizin emeğini korumak bizim önceliğimizdir. Hiçbir üreticimizin mağduriyet yaşaması, çiftçimizin emeğinin karşılığını alması ve üretimin sürdürülebilirliği için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Tütün alımlarının yeniden başlayacak olması üreticilerimiz açısından sevindirici bir gelişmedir" sözlerine yer verdi.

Alkayış, alım sürecinin şeffaf yürütülmesi ve çiftçilerin mağdur edilmemesi için sürecin yakından takip edileceğini bildirdi. Ayrıca, sürece katkı sunan Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı, Ziraat Odası başkanları ve sektör temsilcisi firmalara teşekkür etti.

Yetkililer, alımların başlamasıyla birlikte üreticilerin ürünlerini pazara güvenle sunabilmelerinin ve emeğin karşılığını almasının hedeflendiğini belirtiyor. Alkayış, son olarak çiftçilerin ve üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi ve alımların tüm üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

AK PARTİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI VE ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ALKAYIŞ, ADIYAMAN’DA TÜTÜN...

AK PARTİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI VE ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ALKAYIŞ, ADIYAMAN’DA TÜTÜN ALIMLARININ 11 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ YENİDEN BAŞLAYACAĞINI AÇIKLADI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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