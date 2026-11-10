İşyerinin önündeki korkuluğu sallayıp söken şüpheli kamerada

Olayın gelişimi

Olay, 9 Kasım tarihinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir işyerinin önünde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre şüpheli şahıs çevreyi kontrol ettikten sonra işyeri önündeki merdivenlere yaklaştı. Bir süre demir korkulukları sallayan şüpheli, korkulukların yerinden çıktığını görünce demir korkuluğu alarak olay yerinden uzaklaştı.

Görüntülerin incelenmesi

İşyeri sahibi, merdivende korkulukların olmadığını fark edince güvenlik kameralarını kontrol etti. Kayıtlarda şahsın korkuluğu söküp götürdüğü açıkça görülünce durum hemen yetkililere bildirildi. Kamera kayıtları suç anını belgelediği için soruşturmanın yönlenmesinde önemli delil niteliği taşıyor.

Polis soruşturması

Polis ekipleri, ihbar üzerine bölgeye intikal ederek olayla ilgili çalışma başlattı. Emniyet güçleri, güvenlik kamerası görüntülerini ve çevredeki tanık beyanlarını değerlendirerek şüpheliyi tespit etmek için inceleme yapıyor. Olayla ilgili adli süreç ve soruşturma devam ediyor.

Sallayarak çıkardığı korkuluğu çalıp kaçtı: O anlar kamerada