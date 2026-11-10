Dicle Elektrik şebekesini 150 uygulama ve 12 milyar lirayla dijitalleştiriyor

Dicle Elektrik, yönettiği elektrik şebekesini dijital uygulamalarla güçlendirme stratejisini sürdürüyor. Şirket, 2026-2030 döneminde şebeke otomasyonu ve dijitalleşme projelerine 12 milyar lira yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Bu açıklama, Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliğinde İleri Teknolojiler Konferansı (ATEEC 2026) sırasında, Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün tarafından yapıldı. Tüzün konuşmasında şirketin dijital dönüşüm çalışmalarını ve gelecek dönem önceliklerini paylaştı.

150 uygulama ile anlık izleme:

Tüzün, şirketin hizmet verdiği bölgenin elektrik tüketim profilinin dünya çapında nadir görülen bir dağılım sergilediğini; tüketimin yaklaşık üçte birinin tarımsal sulamadan, üçte birinin kırsal yerleşimlerden ve kalanının şehir merkezlerinden kaynaklandığını belirtti. Bu yapının yönetimi için yaklaşık 150 dijital uygulama kullandıklarını ve böyle büyük bir altyapının farklı işletme modelleri gerektirdiğini vurguladı.

SCADA, OSOS, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve mobil saha uygulamalarıyla şebeke anlık izleniyor ve operasyonlar veriye dayalı yönetiliyor. Şirketin ayrıca 1,3 milyon uzaktan okunabilen sayaç ile Türkiye’deki en büyük dijital ölçüm altyapılarından birine sahip olduğu, EPDK’nın Dijital Olgunluk Endeksi kapsamında dijital olgunluk seviyesinin en yüksek dağıtım şirketlerinden biri olduğu kaydedildi.

12 milyar liralık yatırım ve öncelikler:

Tüzün, yeni kaynakların öncelikli olarak şebeke otomasyonu, uzaktan izleme ve kumanda yeteneklerinin artırılmasına ayırılacağını, buna paralel olarak bakım ve operasyon süreçlerinin verimliliğinin yükseltileceğini belirtti. Şirket, altı ildeki il ve ilçe merkezlerinde dijital altyapı dönüşümünü hayata geçirdiğini, kırsal ve tarımsal alanlarda ise çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Dicle Elektrik, dijitalleşmeyi günlük işletme biçiminin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü ifade ederek, geleceğin dağıtım şebekesinin yalnızca kablo, trafo ve fiderlerden ibaret olmayacağını; ölçüm, haberleşme, yazılım ve verinin birlikte çalıştığı bütünleşik bir yapıya dönüşeceğini vurguladı.

üniversite-sanayi iş birliği:

Tüzün ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması ve değişen tüketim alışkanlıkları doğrultusunda şebekelerin daha akıllı ve esnek olması gerektiğini söyledi. Şirket, Dicle Üniversitesi ile yürüttüğü iş birliğini sürdüreceklerini; dijitalleşme ve Ar-Ge çalışmalarının hem bölgenin enerji altyapısını güçlendirmeye hem de sektörün teknolojik dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

DİCLE ELEKTRİK, YAKLAŞIK 150 DİJİTAL UYGULAMAYLA YÖNETTİĞİ ELEKTRİK ŞEBEKESİNİ YENİ TEKNOLOJİ YATIRIMLARIYLA GÜÇLENDİRMEYİ SÜRDÜRÜYOR. ŞİRKET, 2026-2030 DÖNEMİNDE ŞEBEKE OTOMASYONU VE DİJİTALLEŞME ÇALIŞMALARINA 12 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPMAYI PLANLIYOR.