Belçika'dan gelen öğrenciler Kayseri mutfağını okul atölyelerinde öğrendi

Uluslararası mesleki eğitim programı Kayseri'de:

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Mesleki Eğitim Akreditasyonu programı kapsamında Belçika'dan kente gelen 28 öğrenci ve 6 öğretmen, Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir dizi atölye çalışmasına katıldı. Ziyaretin ilk bölümünde misafirler çocuk gelişimi atölyelerinde uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi; ardından okulun aşçılık bölümünde düzenlenen etkinliklerde Kayseri mutfağının geleneksel tatlarını öğrenme fırsatı buldular.

Atölyeler ve uygulamalı istasyonlar:

Programda misafirlere üç ayrı istasyonda uygulamalı gösteriler yapıldı. Okulun aşçılık öğretmenleri ve öğrencilerinin eşliğinde katılımcılara Kayseri mantısı, Kayseri yağlaması ve çiğ köfte yapımı öğretilirken, hazırlık ve servis aşamaları hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Etkinlik; hem mutfak tekniklerinin paylaşılması hem de kültürel etkileşimin artması açısından planlandığı şekilde hem eğitimsel hem de eğlenceli anlara sahne oldu.

Programın amacı ve gelecek planları:

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminden Özgür Reha Avcı, programla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: «Bugün Belçika’dan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında 28 öğrenci ve 6 öğretmenimizi misafir ediyoruz. Kendilerine hem çocuk gelişimi alanında çeşitli atölyeler yaptırdık. Şu anda da öğrenci ve öğretmenlerimiz Kayseri kültürünü tanımak adına Kayseri yemeklerini yapıyorlar. Yağlama, mantı ve çiğ köfte yaparak kültürümüzü tanıma fırsatı buluyorlar. Projelerimiz kapsamında yurt dışından misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Bu kapsamada da bizleri misafir eden okulumuza da çok teşekkür ediyoruz».

Katılımcı görüşleri ve yerel öğrencilerin rolü:

Etkinlikte yer alan okulun 12. sınıf aşçılık öğrencisi Emine Naz Bayer, deneyimi şöyle aktardı: «Burada Kayseri yağlaması, Kayseri mantısı ve çiğ köfte uygulaması yapıyoruz. Belçikalı öğrenci ve öğretmenlerimize bunları tanıtıyoruz. Mutluyum ve gururluyum. İlk defa okulumuza geliyorlar. Biz zaten okulumuzla yurt dışına eğitim almaya gidiyoruz. İlk defa da oradan okulumuza gelen öğrencilerimizle de çok eğlenceli, mutlu ve gururlu bir aktivite yapıyoruz. Beğeneceklerini de düşünüyorum».

Belçika'dan programa katılan Türk asıllı öğrenci Bilge Göker de deneyimini paylaştı: «Ben Belçika’da doğdum ve büyüdüm. Çocuk bakımı okuyorum. Öğretmenlerimizle ilk Norveç’e gidecektik ama Özgür bey Kayseri’ye gelip gelemeyeceğimizi sordu. Öğretmenlerimiz de sevinçle kabul ettiler. Sonrasında aileler seçildi ve biz de aslında pek bir şey bilmeden buraya geldik. Burada Kayseri’yi öğreniyoruz. Neler yapılıyor, hayat burada nasıl. İnsanlarla yaşadığımız için de detaylara kadar giriyoruz öğrendiklerimizle. Bugün de Kayseri’ye özel yeni yemekler yapmayı öğrendik. Tatlarına baktık. Bölümümüzle de ilgili bilgiler öğreneceğiz. Öğrenebilmek bence çok güzel. Yeni şeyler öğrenmek de güzel herkes heyecanla bekliyordu zaten. İlk günümüz ve şimdiye kadar çok güzel geçti. Herkese çok teşekkür ediyorum çünkü yeni bir şey oldu. Ben de ilk kez yapıyorum ve çok sevinçli geldim buraya. Yapabildiğimiz için de çok mutluyum».

Belçika, Heusden Zolder bölgesindeki Sint Fransiscus College psikoloji öğretmeni Goele Jans ise Kayseri'nin misafirperverliğini vurguladı: «Kayseri’nin insanları çok sıcak çok güzel. Her şey değişik ve başka olduğu için Kayseri çok güzel. Her şeyi çok sevdim. Yeni şeyler denemeyi zaten çok seviyorum. Bize nasıl yaptıklarını da öğrettikleri için çok sevindim. Şimdiye kadar ki bütün yemekleri çok beğendim. Çok büyük bir şehir olmadığı için insanlar daha sıcak. O yüzden Kayseri’yi herkese öneririm».

Program, hem mesleki becerilerin paylaşılması hem de kültürel tanışma amacıyla planlanmış olup, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yurt dışı bağlantıları kapsamında benzer etkinliklerin sürdürüleceği bildirildi. Etkinliği düzenleyen okul ve görevli öğretmenlerin ev sahipliği ile misafir öğrenciler arasındaki etkileşim, projenin hedefleri doğrultusunda olumlu geri dönüşler aldı.

KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONU KAPSAMINDA BELÇİKA’DAN TÜRKİYE’YE GELEN 28 ÖĞRENCİ VE 6 ÖĞRETMEN, ŞEHİT YUSUF ÇAĞATAY SANALP KOCASİNAN KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NDE KAYSERİ MUTFAĞININ GELENEKSEL TATLARINI YAPMAYI ÖĞRENDİ.