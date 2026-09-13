Türkiye çok yönlü diplomasiyle küresel güven inşa ediyor

Bakan yardımcısı aydın'ın değerlendirmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye'nin dış politika yaklaşımının ve savunma sanayii kapasitesinin ülkenin uluslararası konumunu güçlendirdiğini belirtti. Aydın, NATO üyeliğinin sağladığı stratejik altyapı ile birlikte Türkiye'nin çok yönlü diplomasi sayesinde artık bölgesel ve küresel meselelerde etkili, bağımsız bir aktör haline geldiğini söyledi.

dış politika ve bölgesel etkinlik:

Aydın, Türkiye'nin Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisindeki yerinin önemine dikkat çekti ve ülkenin İslam dünyasıyla geliştirdiği ilişkilerin de diplomatik ağı genişlettiğini kaydetti. Orta Doğu'dan Afrika'ya uzanan coğrafyada ekonomik ve diplomatik bağların kuvvetlendiğini vurgulayan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki çok yönlü dış politikanın Türkiye'ye hareket alanı sağladığını ifade etti.

Bu bağlamda Aydın, ülkenin farklı aktörleri aynı zeminde buluşturan kolaylaştırıcı rolünü önemseyerek, "Mekke Anlaşması" gibi örneklerin Türkiye'nin arabuluculuk kapasitesini gösterdiğini söyledi. Türkiye'nin uluslararası meselelerde çözüm üreten ve arabulucu rol üstlenen bir ülke olduğunu vurguladı.

savunma sanayii ve caydırıcılık:

Aydın, diplomasi kapasitesinin güçlü bir caydırıcılıkla desteklendiğine dikkat çekti. Son yıllarda yerli ve milli savunma sanayiinde sağlanan ilerlemelerin stratejik bağımsızlığı güçlendirdiğini belirterek, insansız sistemler, hava savunma, elektronik harp ve deniz platformları başta olmak üzere geniş bir ekosistemin oluşturulduğunu ifade etti. Bu kapasitenin Türkiye'nin stratejik hareket alanını genişlettiğini kaydetti.

Türkiye’nin hedeflerine dair Aydın, "Terörsüz Türkiye" hedefinin iç huzurun kalıcı hale getirilmesini, "Terörsüz Bölge" hedefinin ise bölgenin barış ve istikrar alanına dönüşmesini amaçladığını belirtti ve bu hedefler doğrultusunda kararlı adımlar atıldığını söyledi.

Aydın, ülkenin artık küresel gelişmeleri yalnızca takip eden değil, siyasi denklemlerin şekillendiği süreçlerde ağırlık sahibi bir aktör haline geldiğini vurguladı: "Bugün Türkiye; gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen, siyasi denklemlerin şekillenmesinde ağırlık sahibi olan küresel bir aktördür."

Konuşmasında Türkiye’nin gücünün salt askeri veya ekonomik kapasiteyle sınırlı olmadığını, tarihin ve coğrafyanın oluşturduğu çok katmanlı bir gücün hesaba katılması gerektiğini ifade eden Aydın, ülkenin duruşunun dünya gelişmeleri karşısında dikkatle izlendiğini sözlerine ekledi.

Aydın ayrıca, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun temel hedeflerinden biri olan; milletinden güç alan, kendi istikametini belirleyen ve küresel ölçekte güven inşa eden bir Türkiye hedefinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Sonuç olarak Aydın, Türkiye'nin çok yönlü dış politika, diplomatik arabuluculuk rolü ve gelişen savunma sanayii ile bölgesel ve küresel nüfuzunu pekiştirdiğini, bu birleşimin ülkeye hem hareket serbestliği hem de güvenilir bir aktör kimliği kazandırdığını ifade etti.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKAN YARDIMCISI AHMET AYDIN, TÜRKİYE’NİN NATO ÜYELİĞİYLE AVRUPA-ATLANTİK GÜVENLİK MİMARİSİNDE ÖNEMLİ BİR KONUMA SAHİP OLDUĞUNU BELİRTEREK, ÇOK YÖNLÜ DIŞ POLİTİKA ANLAYIŞIYLA BÖLGESEL VE KÜRESEL ÖLÇEKTE ETKİLİ, BAĞIMSIZ BİR AKTÖR HALİNE GELDİĞİNİ İFADE ETTİ.