Demirci'de BilimFest başladı: gençler 26 atölyede bilimle buluşuyor

BilimFest kapılarını açtı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında hazırlanan BilimFest törenle başladı. Etkinlik, Demirci Abdullah Akarsu Sosyal Etkinlik Alanı'nda düzenleniyor ve üç gün boyunca devam edecek.

Açılış töreninde kimler vardı:

Açılış programına Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, MCBÜ Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören, öğretmenler, öğrenciler ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar katıldı. Kaymakam Fatih Bayram, Bilim Demirci'nin ilçeye kazandırdığı değere vurgu yaparak, evlatlardan 'geleceğin Alper Gezeravcı'ları ve 'Aziz Sancar'ları çıkacağına dair temennide bulundu.

Atölyeler, ekip ve katılım:

Şenlik alanında 26 farklı tematik atölye yer alıyor. Atölyeler robotik kodlama, uzay simülasyonları, kimya, tasarım, fen, astronomi ve doğa gibi başlıklarda uygulamalı etkinlikler sunuyor. Organizasyonda 52 kişilik saha ekibi görev yapıyor; bunun 26'sı öğretmen, 26'sı ise Demirci Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşuyor.

Çocuklar maket tasarımından boyamaya, deney tasarlanmasından kolonya yapımına kadar çeşitli uygulamalı etkinliklere katılıyor. Alanda iki adet VR gözlüğü ile sanal uzay yolculuğu yaşanabilecek ve planetaryum olarak kullanılan uzay çadırı iki gün boyunca faal olacak.

Merkezin geçmişi ve hedefleri:

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Bilim Demirci'nin Türkiye'deki 41. bilim merkezi olduğunu ve merkezin Eylül 2025'te açıldığını hatırlattı. Başkan Kara, merkezin açıldığı yaklaşık 13 ayda 20 bin öğrenci'yi ağırladığını, atölye sayısını artırma planları olduğunu ve yakında Bilim Demirci'ye uçuş simülatörü kazandıracaklarını belirtti.

Organizasyon, kırsal mahallelerden ve çevre ilçelerden gelen yoğun katılımla üç gün boyunca devam edecek. Gençler, VR gözlüklerle sanal uzay yolculuğu yapma, planetaryumda uzayın derinliklerini inceleme ve model uçak tasarlama gibi etkinliklerle hem eğlenecek hem öğrenme fırsatı bulacak.

BilimFest, ilçede bilim okuryazarlığını yaygınlaştırmayı, teknolojik ilgi ve yetenekleri erken yaşta teşvik etmeyi hedefliyor; yerel yönetimler, eğitim kurumları ve sivil aktörlerin iş birliğiyle sürdürülecek bir eğitim-atölye dizisinin parçası olarak öne çıkıyor.

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA HAZIRLANAN BİLİMFEST ETKİNLİĞİ TÖRENLE KAPILARINI AÇTI.