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Demirci'de BilimFest coşkusu: gençler 26 atölyede teknoloji ve uzayı keşfediyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde açılan TÜBİTAK destekli BilimFest'te 26 atölyede robotikten uzaya, VR'den planetaryuma kadar üç gün süren etkinlikler var.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

Demirci'de BilimFest coşkusu: gençler 26 atölyede teknoloji ve uzayı keşfediyor

Demirci'de BilimFest coşkusu başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında hazırlanan BilimFest etkinliği törenle kapılarını açtı. Abdullah Akarsu Sosyal Etkinlik Alanı'nda düzenlenen şenlik, kırsal mahalleler ve çevre ilçelerden yoğun katılım alarak üç gün boyunca devam edecek.

açılış töreni ve yerel katılım:

Açılış programına Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, MCBÜ Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören, öğretmenler, öğrenciler ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar katıldı. Kaymakam Bayram, Bilim Demirci merkezinin ilçeye kazandırdığı değere vurgu yaparak çocukların teknoloji, tasarım, havacılık ve biyoloji atölyeleriyle tanışmasının önemine dikkat çekti ve gelecekte önemli bilim insanları çıkacağına yönelik umutlarını dile getirdi.

atölyeler, ekip yapısı ve uygulamalar:

Şenlik kapsamında öğrenciler 26 farklı tematik atölyede deneyim kazanıyor. Atölyeler tasarım, teknoloji, fen, astronomi, doğa ve uzay konularını kapsıyor; katılımcılar robotik kodlama, uzay simülasyonları, kimya deneyi tasarımı, maket yapımı ve model uçak tasarımı gibi uygulamalı çalışmalara katılıyor. Bilim Demirci öğretmeni Duygu Aci, ekip hakkında bilgi vererek sahada görev yapan toplam 52 kişilik kadrotan 26'sının öğretmen, 26'sının ise Demirci Eğitim Fakültesi öğrencisi olduğunu söyledi.

Şenlik alanında iki adet VR gözlüğü ve bir planetaryum uzay çadırı bulunuyor. Bu donanımlar sayesinde çocuklar sanal uzay yolculuğu hissini yaşayabiliyor ve planetaryumda uzayın derinliklerini inceleme fırsatı buluyor. Aci, planetaryumun iki gün boyunca faal olacağını belirtti.

eğitim hedefleri ve gelecek planları:

Belediye Başkanı Erkan Kara, Bilim Demirci'nin Türkiye'deki 41. bilim merkezi olduğunu, merkezde başlangıçta 5 atölye bulunduğunu ve bu sayının artmasının planlandığını kaydetti. Eylül 2025'te açılan merkezin yaklaşık 13 ay içinde 20.000 öğrenciyi ağırladığı belirtildi. Kara, ilerleyen günlerde Bilim Demirci'ye uçuş simülatörü kazandırılacağını ve ilçeden pilot adaylarının yetişmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Üç gün sürecek organizasyonda kırsal mahallelerden gelen öğrenciler de yoğun ilgi gösteriyor; gençler VR gözlüklerle sanal uzay yolculuğu yapma, planetaryumda gözleme katılma ve model uçak tasarlama gibi etkinliklerle eğlenceli ve eğitici vakit geçirme imkanı buluyor.

Demirci&#039;de BilimFest coşkusu başladı

Demirci'de BilimFest coşkusu başladı

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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