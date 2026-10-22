Türkiye ve Kanada stratejik ortaklığa adım attı: yeni işbirliği dönemi başlıyor

Türkiye-Kanada ilişkilerinde yeni sayfa:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ettiği Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirilen görüşmede iki ülke ilişkilerinin seviyesini yükseltme kararı aldıklarını açıkladı. Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında ikili ve heyetler arası temasların somut çıktıları paylaşıldı.

Üç anlaşma ve eylem planı:

Görüşmeler kapsamında üç önemli belge imzalandı. "Savunma Sektörü Ortaklıkları Mutabakat Zaptı" Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand tarafından; "Hava Ulaştırma Antlaşması" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Anita Anand tarafından; "Enerji Alanında İşbirliğine Dair Ortak Bildiri" ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kanada Enerji Bakanı Tim Hodgson tarafından imzalandı.

Toplantıda ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirecek bir eylem planı kabul edildi. Bu plan kapsamında ticaretin ve yatırımların artırılması amacıyla serbest ticaret anlaşması müzakerelerine yılsonundan önce başlanması