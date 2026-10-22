Dolar 49,6222 +0,00%
Euro 55,7748 -0,06%
Bist 11.220,37 -3,08%
Altın Gram 6.482,55 -2,09%
EUR/USD 1,1221 -0,12%
Brent Petrol 111,63 +2,58%
--°

Türkiye ve Kanada stratejik ortaklığa adım attı: yeni işbirliği dönemi başlıyor

Erdoğan ve Carney, üç anlaşma ve bir eylem planıyla stratejik ortaklığı başlattı; serbest ticaret müzakerelerinin yılsonundan önce başlaması kararlaştırıldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 19:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Türkiye ve Kanada stratejik ortaklığa adım attı: yeni işbirliği dönemi başlıyor

Türkiye-Kanada ilişkilerinde yeni sayfa:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ettiği Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirilen görüşmede iki ülke ilişkilerinin seviyesini yükseltme kararı aldıklarını açıkladı. Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında ikili ve heyetler arası temasların somut çıktıları paylaşıldı.

Üç anlaşma ve eylem planı:

Görüşmeler kapsamında üç önemli belge imzalandı. "Savunma Sektörü Ortaklıkları Mutabakat Zaptı" Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand tarafından; "Hava Ulaştırma Antlaşması" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Anita Anand tarafından; "Enerji Alanında İşbirliğine Dair Ortak Bildiri" ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kanada Enerji Bakanı Tim Hodgson tarafından imzalandı.

Toplantıda ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirecek bir eylem planı kabul edildi. Bu plan kapsamında ticaretin ve yatırımların artırılması amacıyla serbest ticaret anlaşması müzakerelerine yılsonundan önce başlanması

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya'da COP31 için 26 bin kişilik güvenlik ağı oluşturuluyor
images

Ersoy'dan tasarruf ve yatırımcı hakları vurgusu: düzenlemeler ekonomik güveni gü...
images

Beştepe'de Erdoğan ile Mark Carney ortak basın toplantısı yaptı
images

Cumhuriyetin sınandığı gün: Paris'te güvenlik değerlendirmesi ve yeni kısıtlamal...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kızına fincan takımı almak isteyen engelli kadın sahte ödeme tuzağına düştü

çorum'da sanayi ve inşaat sahalarını hedef alan hırsızlık çetesine 9 tutuklama

Keçiören'de trafoya giren zihinsel engelli kişinin yanarak ölümü soruşturuluyor

Çankırı'da 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi