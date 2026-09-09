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Demirci'de geleneksel incir hasadı başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde siyah ve sarı incirde hasat başladı; üreticiler organik yöntemlerle topladıkları ürünü iki ay sürecek mesaiyle yolluyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Demirci'de geleneksel incir hasadı başladı

Demirci'de geleneksel incir hasadı başladı:

Manisa'nın Demirci ilçesinde yerli siyah ve sarı incirde sezon, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladı. Üreticiler, organik yöntemlerle yetiştirdikleri meyveyi tazeliğini koruması amacıyla erken saatlerde bahçelerden topluyor. Hasat, Boyacık, Mezitler, Alaağaç, Ayvaalan, Ahmetler ve Hırkalı mahallelerinde yoğunlaşıyor; ürünler ebat ve kaliteye göre sınıflandırılıp kasalara özenle yerleştiriliyor.

Köylerde erken mesai ve pazara hazırlık:

Sabah toplama uygulamasıyla incirlerin tazeliği korunurken, üreticiler toplanan meyveleri ya bölgedeki toptancılara teslim ediyor ya da Simav, Köprübaşı, Salihli ve Gediz semt pazarlarında doğrudan tüketiciye sunuyor. Hazırlanan incir paketleri başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere ülke genelindeki pazarlara sevk edilecek. Boyacık Mahallesi bu yıl mevsimsel yağışların etkisiyle ürün bolluğu yaşıyor ve rekolteye önemli katkı sağlıyor.

Üretim kapasitesi ve yerel uygulamalar:

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt ilçedeki üretim potansiyeline dair şu verileri paylaştı: "İlçe genelinde 415 dekar alanda yer alan 12 bin 310 adet incir ağacından yıllık ortalama 185 ton rekolte elde ediliyor. İncir üretiminin yöremizde artması, çiftçimize ek gelir olması için ziraat mühendislerimiz ile çiftçimize ağaç dikimi ve bakımı üzerine zaman zaman eğitimler yapıyoruz".

Üreticiler geleneksel yöntemleri yıllardır sürdürerek verimi koruyor. 70 yaşındaki üretici Sabri Erdem uygulamalarını şöyle özetledi: "İncir hasadımız Eylül ayı itibariyle hız kazanır. Meyvenin tutması için Haziran ayında ’erkek yemiş’ dediğimiz yoz incirleri dışarıdan temin edip ağaçlarımıza boncuk gibi takarız. Bu aşılama yapılmazsa ürün dökülür, verim alınamaz. Nisan ayında ağaçlarımızın diplerini süreriz. Fenni gübre veya ilaç kesinlikle kullanmayız; ihtiyaç olursa sadece organik hayvan gübresi atarız. Ağustos ve Eylül aylarında olgunlaşan meyveleri sabah ve akşam toplayarak ya gelen tüccara veririz ya da pazarda kendimiz satarız. Hasadımız Kasım ayına kadar sürer."

Bir başka üretici Lütfü Karatekeli ise atadan kalma yönteme vurgu yaparak, "İncir üreticiliğini dededen, babadan öğrendik. İncirlerimizi tamamen doğal ve organik yetiştirip semt pazarlarında tüketiciye ulaştırıyoruz. Siyah ve sarı olmak üzere iki ana çeşidimiz var. Kışın diplerin bellenmesi, budanması ve sürülmesiyle bakımı yapıyoruz. Haziran ayında ilekleme, yani sinek vasıtasıyla doğal aşı transferini gerçekleştiriyoruz. Temmuz başından Kasım sonuna kadar taze ürün elde edebiliyoruz. Sabah topladığımız taze incirleri hem pazarda satıyor hem de bahçemize gelen toptancılara veriyoruz" dedi.

Üreticilerin yerel bilgiyle sürdürdüğü organik üretim, hem yöre ekonomisine katkı sağlıyor hem de tüketicilere doğal ürün sunmayı amaçlıyor. Hasat yaklaşık iki ay sürecek ve sezon sonunda toplanan incirler, planlanan rotalarla ülkenin birçok noktasına ulaştırılacak.

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE, ÜRETİCİLERİN ÖNEMLİ GEÇİM KAYNAKLARI ARASINDA YER ALAN YERLİ SİYAH...

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE, ÜRETİCİLERİN ÖNEMLİ GEÇİM KAYNAKLARI ARASINDA YER ALAN YERLİ SİYAH VE SARI İNCİRDE BEKLENEN HASAT DÖNEMİ BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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