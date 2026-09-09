Sivaslı sanayiciler ASELSAN ile tedarik zincirine adım attı

Sivas'ta tedarikçi köprüsü kuruldu

Stso organizasyonuyla düzenlenen toplantıda Sivaslı sanayiciler, savunma sanayisinin önde gelen kuruluşu ASELSANın uzman heyetiyle bir araya geldi. Toplantı, yerel üreticilerin milli savunma tedarik zincirine dahil olabilmesi için izlenecek adımların ve beklentilerin netleştirilmesine odaklandı.

toplantının gündemi:

Programda ASELSAN Millileştirme ve Tedarikçi İlişkileri Müdürü Özgür Bayri, kurumun tedarik süreçleri, firmalarda aranan teknik ve sertifikasyon kriterleri ile tedarikçi değerlendirme aşamalarını anlattı. Katılımcılara; başvuru süreçleri, kalite ve izlenebilirlik gereksinimleri ile proje bazlı uyum çalışmaları hakkında uygulamalı bilgiler verildi. Sanayiciler, üretim kapasiteleri ve yetkinlikleri üzerinden sorular yönelterek doğrudan geri bildirim alma fırsatı buldu.

şehrin sanayi vizyonu:

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir toplantının, Sivaslı firmaların tedarikçi havuzuna dahil edilmesi açısından önemine vurgu yaptı. Özdemir, daha önce TUSAŞ ve BAYKAR ile yürütülen benzer çalışmalara atıf yaparak, şimdi de ASELSAN ile iş birliklerinin güçlendiğini belirtti. Programa Meclis Başkanı ve ASELSAN Sivas Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım ile çok sayıda sanayici katıldı.

Toplantı, hem yerel üreticilerin kendilerini savunma sanayine hazırlama sürecine katkı sağladı hem de ASELSAN temsilcilerinin Sivas üretim kapasitesi hakkındaki olumlu izlenimlerini pekiştirdi. STSO, şehirdeki firmaların tedarik zincirine entegrasyonunu hızlandırmak üzere benzer buluşmaları sürdürmeyi hedefliyor.

SİVASLI SANAYİCİLER, STSO ÖNCÜLÜĞÜNDE SAVUNMA SANAYİSİNİN ÖNEMLİ KURULUŞLARINDAN ASELSAN’IN UZMAN HEYETİYLE BİR ARAYA GELEREK TEDARİK SÜREÇLERİ VE İŞ BİRLİĞİ İMKANLARINI GÖRÜŞTÜ.