TOBFED'ten OVP'ye 15 bin kişilik istihdam taahhüdü

TOBFED, OVP hedeflerine sahada katkı sözü verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 Orta Vadeli Programı (OVP) sonrası değerlendirmesini paylaşan Tüm Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, sektörün program hedeflerine somut katkı sunmaya hazır olduğunu bildirdi. OVP’de üç yıllık dönemde 2,1 milyon ilave istihdam hedefi, iş gücünün beceri uyumunun iyileştirilmesi, yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması ve kayıt dışılıkla mücadelenin güçlendirilmesi gibi öncelikler yer alıyor.

sektörün yapısı ve programla örtüşen hedefler:

TOBFED’in temsil ettiği yaklaşık 300 bin işletme ve 1,5 milyon çalışan dikkate alındığında, araç satış sonrası hizmetler sektörü OVP’nin istihdam ve dönüşüm hedefleriyle büyük ölçüde örtüşüyor. Bakırtaş, programı sadece ekonomik hedeflerden ibaret görmediklerini; Türkiye’nin insan kaynağını ve üretim gücünü geleceğe hazırlayacak bir yol haritası olarak değerlendirdiklerini söyledi. Federasyon, destek bekleyen değil, sahada istihdam üreten ve nitelikli işgücü yetiştiren bir yapı olmayı amaçladığını vurguladı.

TOBFED’in 2027-2029 dönemi hedefleri:

Federasyonun açıkladığı öncelikler arasında 30 bin kişiye mesleki eğitim, 20 bin kişinin MYK belgesi sahibi olması, 50 bin adaya sektörel kariyer hizmeti sunulması ve en az 15 bin kişinin istihdamla buluşturulması yer alıyor. Ayrıca 10 bin çalışanın elektrikli araç teknolojileri alanında yetkinlik kazanması, bin işletmede enerji dönüşümü gerçekleştirilmesi ve 5 bin KOBİ’nin kurumsallaşma ve verimlilik programlarına dâhil edilmesi planlanıyor.

elektrikli araçlara ve yeni teknolojilere hazırlık:

Bakırtaş, elektrikli ve yeni nesil araçların satış sonrası hizmetler alanında köklü değişimler getirdiğini belirterek, mevcut çalışanların yeni teknolojilere uyumunun kritik olduğunu ifade etti. Batarya sistemleri, yazılım tabanlı arıza tespiti ve güvenli servis hizmetleri gibi alanların yeni yetkinlikler gerektirdiğini ve TOBFED’in eğitim, belgelendirme ile EV Service Show gibi çalışmalarla ülke çapında bir servis ekosistemi oluşturmayı hedeflediğini aktardı.

işletmelerde enerji ve verimlilik dönüşümü:

Federasyon programında servis işletmelerinin güneş enerjisi sistemleri, enerji depolama çözümleri, elektrikli araç şarj altyapıları ve enerji verimliliği uygulamalarıyla desteklenmesi de öne çıkıyor. TOBFED’in güvence ve standartlaştırma çalışmaları, belgeli çalışan, kayıtlı işletme, güvenli hizmet ve tüketici memnuniyeti ilkeleri temelinde güçlendirilecek.

kamu kurumlarına ortak çalışma çağrısı:

Bakırtaş, uygulamanın etkinliği için kamu kurumlarıyla eşgüdümlü bir mekanizma önerdi. Bu mekanizmanın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, Millî Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve KOSGEB ile birlikte çalışmasını talep etti. Federasyon, bu iş birliğiyle hem nitelikli iş gücü yetiştirileceğini hem de sektörün kayıtlı, verimli ve sürdürülebilir bir dönüşüm gerçekleştireceğini belirtti.

TÜM ARAÇ SATIŞ SONRASI HİZMETLER FEDERASYONU (TOBFED) GENEL BAŞKANI SERKAN BAKIRTAŞ, AÇIKLAMALARDA BULUNDU.