Bafra ovası'nda kırmızı altının hasadı başladı, kent ekonomisine 4 milyar lira katkı

Bafra ovası'nda kapya biber hasadı başladı

Bafra Ovası'nda "kırmızı altın" olarak anılan kapya biberin hasadı Osmanbeyli Mahallesi'nde düzenlenen törenle başladı. Bölgedeki üretim, Samsun ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor; yetkililer ürünün il ekonomisine yıllık 4 milyar TL civarında katkıda bulunduğunu açıklıyor.

hasat ve üretim detayları:

Samsun'da kapya biber üretiminin yüzde 98'i Bafra Ovası'nda gerçekleşiyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ovada yaklaşık 32 bin dekar alanda üretim yapıldığını, yıllık üretimin ise 120-125 bin ton aralığında beklendiğini belirtti. Yılmaz, "126 bin ton civarında bir üretimimiz mevcut. Bu sene de aşağı yukarı 120-125 bin ton civarında bir üretim bekliyoruz. Samsun’da kapya biberin yüzde 98’i Bafra ilçemizde yetiştiriliyor" diye konuştu.

Hasat, fidelerin toplanmasıyla saha çalışmalarını gerektiriyor; işçiler tören sonrası tarlaya girerek ürünleri çuvallara doldurdu. Ürünün bir bölümü taze tüketime gönderilirken, bir kısmı pul biber, konservelik ve salçalık olarak ülke genelindeki işleme tesislerine sevk ediliyor.

yatırımlar, ihracat ve coğrafi işaret girişimi:

AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan törende, tarım ve sulama yatırımlarının üretime katkı sağladığını, gençlerin tarıma yönlendirilmesine yönelik politikaların sürdüğünü ve Bafra'nın yenilikçi tarım uygulamalarının merkezi olduğunu vurguladı. Karaaslan, "Topraklara sahip olmak bir lütuf ama bu topraklara sahip çıkmak da bize düşen bir sorumluluk" dedi.

Yılmaz ise kapya biberin 15 Mayıs'ta dikildiğini, hasadın ekim sonuna kadar sürdüğünü ve bazı alanlarda kasım başına kadar devam edebileceğini söyledi. Şu anda yaklaşık 500 ton ihracat yapıldığını bildiren Yılmaz, "Kapya biber ilimiz ekonomisine yaklaşık 4 milyar TL civarında yıllık katkı sağlıyor. Gelecekte bu ihracat rakamlarının artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bafra'da üretilen kapya biberin alıcılar tarafından kalite, etlilik ve lezzet açısından tercih edildiği belirtiliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan coğrafi işaret başvurusunun sonuçlanmasının üreticinin gelirini olumlu etkilemesi bekleniyor. Hasadın ekim sonu veya bazı bölgelerde kasım başına kadar sürmesi planlanıyor.

KIRMIZI ALTIN OLARAK NİTELENDİRİLEN KAPYA BİBERİ HASADINA SAMSUN'UN BAFRA İLÇESİNDE BAŞLANDI. YILDA 4 MİLYAR TL EKONOMİYE KATKI SAĞLAYAN KAPYA BİBERİ HASATI, DÜZENLENEN TÖRENLE YAPILDI.