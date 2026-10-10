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Dinar'da minibüs tıra çarptı, alevler içinde kalan sürücü yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 03 HA 322 plakalı minibüsün tıra arkadan çarpmasıyla çıkan yangında sürücü A.A. yanarak yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 09:55

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Dinar'da minibüs tıra çarptı, alevler içinde kalan sürücü yaşamını yitirdi

Dinar'da meydana gelen kaza

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Gökçek köyü yakınlarında meydana gelen kazada, 40 yaşındaki sürücü A.A. yönetimindeki 03 HA 322 plakalı minibüs, önünde seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından minibüs alev aldı ve yangın kısa sürede aracı sardı.

Çarpma anında kapıların açılmaması nedeniyle sürücü araç içinde mahsur kaldı. Alevlerin hızla büyümesi sonucu minibüste sıkışan A.A., yanarak hayatını kaybetti.

kurtarma çabaları ve tanıkların ifadeleri:

Olay yerinde bulunan yakınları ve çevredekiler, sürücüyü kurtarmak için müdahale etti ancak kapıların açılmaması ve alevlerin yoğunluğu nedeniyle başarılı olunamadı. Görgü tanıkları ve yakınlarının, "Kurtaramadım" şeklindeki çığlıkları olayın yaşandığı alanda duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.

yaralı yolcu ve soruşturma:

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Y.S. ise hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandı. Yaralı, yakınları tarafından olay yerinden alınarak hastaneye götürüldü. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Kazanın tespitine yönelik teknik inceleme ve görgü tespiti jandarma ekiplerince sürdürülüyor; yetkililer, kazanın kesin nedenine ilişkin bulguları toplayarak rapor hazırlayacak.

AFYONKARAHİSAR’IN DİNAR İLÇESİNDE TIRA ARKADAN ÇARPAN MİNİBÜSÜN ALEV ALMASI SONUCU SÜRÜCÜ YANARAK...

AFYONKARAHİSAR’IN DİNAR İLÇESİNDE TIRA ARKADAN ÇARPAN MİNİBÜSÜN ALEV ALMASI SONUCU SÜRÜCÜ YANARAK FECİ ŞEKİLDE CAN VERİRKEN, YANAN ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ KURTARMAK İSTEYEN YAKINLARININ ÇARESİZ FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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