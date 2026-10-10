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Yuvayı tilki sanan çobanın bulduğu porsuk yuvasında kangal yavruları

Sivas'ın Gürün kırsalında bir çoban, porsuk yuvasından gelen sesleri tilki sanıp baktığında yeni doğmuş kangal yavrularını buldu; köylüler bakım sağladı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Yuvayı tilki sanan çobanın bulduğu porsuk yuvasında kangal yavruları

olay nasıl başladı:

Olay, Sivas'ın Gürün ilçesi kırsalında gerçekleşti. Bölgede hayvanlarını otlatan çoban Ramazan Kaya, yer altından gelen farklı sesler duydu. Başta bu sesleri tilki yavrularına ait sandı. Telefonunun feneriyle yuvaya baktığında ise beklenmedik bir manzarayla karşılaştı: porsuk yuvası içinde yeni doğmuş kangal yavruları vardı.

Çobanın haber vermesi üzerine köyden gelen ekip olay yerine ulaştı. Yuvanın içinde bulunan yavruların aç ve korunmasız olduğu görüldü. Anne köpeğin yuvaya dönmediği fark edilince, köylüler yavrulara müdahale etme kararı aldı.

çobanların müdahalesi ve bakım:

Yavrulara ilk müdahaleyi yapanlar arasında Samet Yıldırım ile arkadaşları bulunuyordu. Ekip, yavrulara elden mama ve süt vererek besledi. Yapılan kontrollerde yavruların sağlık durumunun iyi olduğu, hepsinin hareketli ve tepkili olduğu bildirildi.

Çobanlar, annenin yavrularını güvenli gördüğü için onları porsuk yuvasında sakladığını ve bu davranışın kırsal koşullarda savunma amaçlı olabileceğini belirtti. Buna rağmen yavruların yanında anne köpeğin bulunmaması nedeniyle köylüler düzenli beslemeyi ve kontrolleri sürdüreceklerini söyledi.

takip ve değerlendirme:

Yöredeki kaynaklar anne köpeğin iki gün boyunca yavruların yanına gitmediğini aktardı. Köylüler, bundan sonraki süreçte yavruların durumunu düzenli olarak takip edeceklerini ve gerekli veteriner müdahalesi gerektiğinde sağlayacaklarını belirtti. Samet Yıldırım olayı duygusal ve ilginç bir tablo olarak değerlendirerek doğadaki hayvanların ilgiye ve bakımına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Yerel halkın birlikte hareket ederek yavrulara sahip çıkması, bölgedeki dayanışma örneği olarak öne çıktı. Yetkililer veya veteriner ekiplerin durumu izlemesi ve gerektiğinde devreye girmesi bekleniyor.

SAMET YILDIRIM

SAMET YILDIRIM

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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