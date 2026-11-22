DBŞT yeni oyunuyla seyirciyle buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (DBŞT), Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı çatısı altında hazırlanan "Serpahatiye Nikoye Şilbik" adlı gösterinin prömiyerini Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi Mehmet Emin Yalçınkaya Sahnesi'nde gerçekleştirdi. Yönetmenliğini Elvan Koçer'in, yazarlığını ve oyunculuğunu ise Mehmet Veysi Yoldaş'ın üstlendiği oyun, illüzyonla balon gösterilerini bir araya getirerek sahnede interaktif bir deneyim sundu.

oyunun kurgusu ve sahnelemesi:

Gösteri, Gökkuşağı Ülkesindeki büyük sirke yetişmek üzere tren istasyonuna gelen illüzyonist Niko'nun hikâyesi etrafında kurgulandı. Sakarlığı nedeniyle treni kaçıran Niko, istasyonda bekleyen çocukların ve seyircilerin sevgisi ve desteğiyle cesaret bularak gösterisini başlatıyor. İllüzyonlarla örülü sahne tasarımı ve rengârenk balonlarla kurulan görsel yapı, oyuna masalsı bir hava katıyor.

temalar ve izleyici etkileşimi:

Oyun, dostluk, dayanışma ve paylaşma temalarını ön plana çıkarıyor. Seyircilerin etkin katılımıyla interaktif bir formata dönüşen gösteride, Niko kendisini fantastik Baloncuklar Ülkesi'nde buluyor ve çocuklarla birlikte rengârenk baloncuklarla oynuyor. Doğanın, arkadaşlığın ve birlikte geçirilen zamanın değeri oyun boyunca vurgulanıyor; Niko, bir kez daha treni kaçırdığında artık yalnız olmadığını fark ederek gerçek dostluğun önemini keşfediyor.

Prömiyer, hem görsel öğeler hem de seyirciyle kurulan sıcak ilişki sayesinde çocukların hayal gücünü harekete geçiren, eğlence ve şaşkınlık öğelerini bir arada sunan bir deneyim olarak değerlendirildi. DBŞT'nin bu yapımı, illüzyon ve balon gösterilerini tematik bir anlatıyla bütünleştirerek genç izleyicilere yönelik farklı bir tiyatro dili ortaya koyuyor.

"SERPAHATİYE NİKOYE ŞİLBİK" ADLI OYUNU, ÇAND AMED KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN PRÖMİYERLE SEYİRCİYLE BULUŞTU.