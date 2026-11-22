Muğla'nın kurtuluş mücadelesi romana taşındı

Muğlalı yazar Ömer Kırlı'nın merakla beklenen romanı Saklı Kalan İstiklal yayımlandı. Kitap, yazarın memleketi Muğla'nın Kurtuluş Savaşı dönemindeki yerel direnişini edebi bir dille yeniden kurguluyor.

romanın odak noktası:

Roman, kent hafızasında gölgede kalan mücadeleleri görünür kılmayı amaçlıyor. Metinde Hacı Süleyman Efendileri, Serdengeçtileri, Altı Mehmetleri ve Muğla'nın daha birçok kahramanı anlatıya dahil ediliyor.

yazarın yaklaşımı:

Yazar Kırlı, kitap hakkında şu ifadeleri kullandı: 'Bu kitapta Muğla’nın tarihine ve Kurtuluş Savaşı dönemindeki mücadelesine yer verdim. Birçok yazardan aldığım ilhamla, ben de kendi memleketimin direniş hafızasını roman diliyle anlatmak istedim ve bunu başardım. Kitapta Hacı Süleyman Efendileri, Serdengeçtileri, Altı Mehmetleri ve Muğla’nın daha nice kahramanını satırlara taşıdım. Amacım, Muğla’nın Kurtuluş Savaşı’ndaki onurlu yerini ve mücadelesini görünür kılmak, kentimizin hafızasına kalıcı bir iz bırakmaktı'

Eser, yerel tarih bilincini canlı tutma niyetiyle kaleme alınmış bir çalışma olarak sunuluyor. Okuyucuya hem kurgu hem de bölgesel hatırlatma sunan kitap, Muğla'nın geçmişine dair sözlü ve yazılı anıları edebi zemine taşıyor.

MUĞLA’NIN KURTULUŞ MÜCADELESİ ‘SAKLI KALAN İSTİKLAL’ ROMANINDA