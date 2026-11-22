8. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı Diyarbakır'da tamamlanıyor

Diyarbakır'da 17 Kasım'da kapılarını açan 8. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, bugün saat 20.00'de sona eriyor. Türkiye'nin 62 ilinden 172 firma ve çok sayıda esnafın katılımıyla düzenlenen etkinlik, ziyaretçi yoğunluğu ve canlı stant hareketliliğiyle öne çıktı.

fuarda ilgi çeken boyutlar:

Fuar süresince gelen yoğun ziyaretçi akışı, hem üreticilere hem de stant açan esnafa hareketli günler yaşattı. Katılımcı firmalar yöresel ürünlerini tanıtırken satış ve tanıtım fırsatı buldu; organizasyonu düzenleyen firma ve Diyarbakır halkının gösterdiği ilgi, katılımcılar tarafından sıkça vurgulandı.

esnafın değerlendirmesi ve öne çıkan tatlar:

İzmir'den beş yıldır üst üste katılarak fuarda stant açan esnaf Mehmet Ali Sağlam, fuarın bu yıl da iyi geçtiğini belirtti. Sağlam, "Bugün altıncı günümüz ve her günü bizim için çok güzel geçti. Biz de memnun kaldık. Fuarı düzenleyen organizasyon firmasına teşekkür ediyoruz. Diyarbakır vatandaşlarının ilgisi de bizi oldukça memnun etti. Sağ olsunlar, misafirperverlikleriyle bize gereken ilgi ve alakayı gösterdiler. Hepsine teşekkür ediyor, hepsini çok seviyoruz. Gayet güzel ve başarılı bir fuar geçirdiğimizi düşünüyoruz. Katılımcı olarak biz de memnunuz. Yanlış olmasın, beş yıldır üst üste katılım sağlıyoruz ve her seferinde memnun kalıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da tekrar katılacağız. Diyarbakır'ı sevdiğimiz için sık sık gelmeyi düşünüyoruz. Keşke bu fuar sürekli düzenlense" ifadelerini kullandı.

Sinop'tan gelen ve üç yıldır fuara katılan bir diğer stant sahibi Mesut Koçel ise, fuarda öne çıkan ürünlerden birinin coğrafi işaretli Sinop mantısı olduğunu belirtti. Koçel, "Kadın Kooperatiflerinin ürettiği, coğrafi işaretli Sinop mantısı ürününü Mezopotamya Fuar Alanında değerli müşterilerimize tanıtmak ve satışını gerçekleştirmek için buradayız. Şükürler olsun, hava muhalefetine ve yaşadığımız küçük aksaklıklara rağmen işlerimiz güzel geçti. Diyarbakır halkını çok seviyoruz. Üç yıldır fuara düzenli olarak katılıyorum. Her geçen yıl müşteri sayımız artıyor ve giderek büyüyen bir topluluk hâline geliyoruz. İnşallah Sinop mantısı ürününü tüm Diyarbakır'a sevdireceğiz" dedi.

Fuar boyunca farklı şehirlerin yöresel lezzetleri katılımcılarla buluştu; ziyaretçiler hem tadım hem de satın alma imkânı buldu. Katılımcıların ortak değerlendirmesi, organizasyonun profesyonel yürütüldüğü ve yerel ilginin etkinliğe canlılık kattığı yönünde oldu. Etkinlik bugün akşam sona ererken, esnaf gelecekte düzenli katılım ve fuarın sürekli hale gelmesi yönünde beklenti taşıyor.

DİYARBAKIR’DA 62 İLDEN 172 FİRMANIN KATILIMIYLA DÜZENLENEN 8. MEZOPOTAMYA GURME VE YÖRESEL LEZZETLER FUARI, BUGÜN SAAT 20.00'DE SONA ERİYOR.