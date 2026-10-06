Dolar 49,1757 +0,12%
Euro 55,3551 +0,38%
Bist 12.358,45 -0,69%
Altın Gram 6.614,42 +0,64%
EUR/USD 1,1254 +0,27%
Brent Petrol 98,08 -2,23%
--°

Demirci'ye modern çevre yatırımı: ileri biyolojik arıtma hizmete girdi

Başkan Besim Dutlulu, 63 milyon TL'lik Demirci ileri biyolojik atıksu arıtma tesisini gezdi; tesis günde 2.822 m³ arıtacak ve 28 bin kişiye hizmet verecek.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Demirci'ye modern çevre yatırımı: ileri biyolojik arıtma hizmete girdi

Demirci ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi incelendi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ağustos ayında MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletmeye alınan Demirci İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu. Tesis, 63 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirildi ve kabul işlemleri tamamlanarak MASKİ bünyesinde işletilmeye başlandı.

İncelemelerde Başkan Dutlulu'ya Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Onur Artan ile teknik personel eşlik etti. Çalışmalar ve tesisin işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tesis kapasitesi ve teknoloji:

Demirci Atıksu Arıtma Tesisi, 28 bin kişiye hizmet verecek kapasiteye sahip. Tesiste günlük ortalama 2 bin 822 metreküp, yıllık yaklaşık 1 milyon metreküp atıksuyun arıtılması hedefleniyor. Tesis, ileri biyolojik arıtma teknolojileriyle donatıldı; kurulumda sepet ızgara, kompakt kum ve yağ tutucu, anaerobik havuz, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çamur susuzlaştırma ünitesi ve ultraviyole dezenfeksiyon üniteleri yer alıyor.

Hedefler ve belediye değerlendirmesi:

Dutlulu, tesisin 21 Ağustos 2026 tarihinde kesin kabulünün yapıldığını ve hizmete alındığını belirtti. Yapılan yatırımın, ilçenin altyapısını güçlendirmenin yanı sıra çevrenin korunması açısından da kritik önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Dutlulu, projenin amaçlarını özetlerken şunları söyledi: “Manisa’mızın her ilçesinde doğayı koruyan, kaynaklarımızı verimli kullanan ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir kent bırakmayı hedefleyen yatırımlarımızı sürdürüyoruz.” Ayrıca, “Bugün yaptığımız her çevre yatırımı, yarının Manisa’sına bırakacağımız temiz su, temiz toprak ve sağlıklı bir doğa demektir” ifadeleriyle çevresel önceliklere dikkat çekti.

Yetkililer, Demirci tesisiyle hem insan sağlığı hem de su kaynaklarının korunması açısından önemli bir adım atıldığını, benzer altyapı yatırımlarının Manisa genelinde sürdürüleceğini belirtti. Yapının işletme sürecinin MASKİ tarafından yürütüleceği ve düzenli izleme ile verimliliğin sağlanacağı ifade edildi.

Başkan Dutlulu, hizmete giren arıtma tesisinde incelemelerde bulundu

Başkan Dutlulu, hizmete giren arıtma tesisinde incelemelerde bulundu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bingöl'de öğleden sonra başlayan kuvvetli sağanak kent merkezini etkiledi
images

Kayapa OSB'de atık tesisi tartışması: trafik ve çevresel kaygılar öne çıktı
images

Ordu'da somon ve levrek üretiminde kapsamlı saha denetimi
images

Gönüllüler Çamlı sahilinde temizlik yaparak mavi mirası korudu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cizre'de üreticiyi güçlendirecek tarım ve hayvancılık adımları

Kremlin uyardı: Litvanya'nın anayasa değişikliği bölgesel gerilimi tırmandırabilir

Saksonya-Anhalt'ta tarihi kırılma: AfD'li meclis başkanı göreve başladı

Hopi'den akaryakıt ve otogaza yeni avantaj: Paracık artık istasyonlarda da geçerli

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi