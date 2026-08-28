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Demirköy'ün eski yapıları hizmete kazandırma hedefiyle incelendi

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Demirköy'de süthane ve köy okulunu yerinde inceleyip, köyün ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmeler yaptı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Demirköy'ün eski yapıları hizmete kazandırma hedefiyle incelendi

Pazaryeri kaymakamı incelemelerde bulundu:

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy Köyü'nde bulunan eski süthane ve köy okulunda incelemelerde bulundu. Ziyarette kaymakam, yapının mevcut durumunu yerinde görerek koruma ve değerlendirme imkanlarını değerlendirdi.

İncelemeler sırasında köy muhtarından yapılarla ilgili geçmiş kullanım bilgileri ile köyün öncelikli ihtiyaçlarına dair bilgiler alındı. Yapılaşmanın durumu tespit edilirken, koruma ve yeniden değerlendirmenin köy için sağlayacağı sosyal ve kültürel katkılar ele alındı.

mevcut yapıların durumu ve değerlendirme:

Denetlenen binalar arasında bölgeye özgü olarak kullanılan eski süthane ve eğitim amaçlı hizmet veren köy okulu yer aldı. Kaymakamlık yetkilileri, yapıların fiziki durumunu ve ihtiyaçlarını not alarak olası restorasyon, yeniden kullanım veya kamusal hizmet alanına dönüştürme seçeneklerini değerlendirdi.

Yapılabilecek çalışmaların önceliklendirilmesi için hem teknik tespitler hem de köy halkının beklentileri dikkate alındı. Bu süreçte köyün sahip olduğu değerlerin korunarak, yerel ihtiyaçlara uygun projeler üretilmesi hedeflendi.

vatandaşlarla buluşma ve yol haritası:

Ziyaret kapsamında Kaymakam Kara, köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi. İncelemelere İlçe Jandarma Karakol Komutanı ve köy muhtarı eşlik etti. Yapılan görüşmelerde önceliklerin belirlenmesi ve izlenecek adımlar konuşuldu.

Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi: "Köylerimizde bulunan mevcut yapıların durumunu yerinde değerlendirerek, vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda bu alanları yeniden kazandırabileceğimiz çalışmaları ele alıyoruz. Köylerimizin sahip olduğu değerleri koruyarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz".

BİLECİK’TE ESKİ YAPILARDA İNCELEME

BİLECİK’TE ESKİ YAPILARDA İNCELEME

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

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