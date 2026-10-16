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Demirözü öğrencilerinden Gazze için farkındalık sergisi

Demirözü'de Hüseyin Nüsret Resul Beyler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, şiir ve eserleriyle 'Nehirden Denize Özgür Filistin' mesajı verdi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Demirözü öğrencilerinden Gazze için farkındalık sergisi

Demirözü'de okuldan Gazze'ye destek etkinliği

Bayburt'un Demirözü ilçesinde Hüseyin Nüsret Resul Beyler İmam Hatip Ortaokulu, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla bir farkındalık programı düzenledi. Etkinlikte öğrenciler şiirler okuyup çeşitli gösteriler sundu.

Etkinlikte yapılanlar:

Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmalar sergilendi. Katılımcılar arasında yer alan öğrenciler, okul bünyesinde kurulan sergi alanında Filistin temalı resimler ve mesajları ziyaretçilere sundu. Ayrıca, "Nehirden Denize Özgür Filistin" temasıyla Sumud Filosunu simgeleyen bir gemi maketi de hazırlandı.

Öğrenciler, Gazze'de yaşananlara ilişkin duygu ve düşüncelerini yazdıkları notları zarflara koyarak etkinliğe dahil etti; bu notlar sergi alanında ziyaretçilerle paylaşıldı.

Yetkililer ve sunum:

Programa Kaymakam İbrahim Zahid Ahat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem de katıldı. Yetkililer, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceleyerek serginin amacının farkındalık oluşturmak ve dayanışma mesajı vermek olduğunu belirtti.

Etkinlik, öğrencilerin sanatsal ve yazılı ifadeleri aracılığıyla Gazze'ye destek mesajı verme amacı taşıdı ve sergi ziyarete açık şekilde sunuldu.

DEMİRÖZÜ’NDE ÖĞRENCİLERDEN GAZZE’YE DESTEK ETKİNLİĞİ

DEMİRÖZÜ’NDE ÖĞRENCİLERDEN GAZZE’YE DESTEK ETKİNLİĞİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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