Demirözü'nde Petekli Göleti: 6 bin 340 dekarı sulayacak gövde dolgu çalışmaları sürüyor

Demirözü'nde Petekli Göleti inşaatında saha incelemesi

Bayburt'un Demirözü ilçesinde Torbalı Deresi üzerinde yapımı süren Petekli Göleti projesinde gövde dolgu çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Tamamlandığında projenin 6 bin 340 dekar tarım arazisini sulamaya hizmet etmesi hedefleniyor.

Saha incelemesi ve ekiplerin bilgilendirilmesi:

Devlet Su İşleri (DSİ) heyeti sahada incelemelerde bulundu. DSİ 22. Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla, Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur, Jeoteknik Hizmetler Şube Müdürü Güven Köksal Kutlu ve Barajlar ve HES Şube Müdürü Süleyman Babur proje alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Projenin teknik özellikleri:

Gölet inşaatında sıyırma kazıları tamamlandı ve gövde dolgu imalatı devam ediyor. Proje kapsamında göletin 45 metre temel yüksekliği, 1 milyon 640 bin metreküp depolama hacmi, 800 bin metreküp gövde hacmi ve 277 metre kret uzunluğune sahip olması planlanıyor.

Yetkililer, yürütülen çalışmaların planlanan kapasite ve teknik özellikler doğrultusunda ilerlediğini belirtti. Projenin tamamlanması, bölgedeki sulama altyapısını güçlendirerek tarımsal üretime doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor.

PETEKLİ GÖLETİ’NDE ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ