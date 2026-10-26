Demirözü'nde sosyal tesislerin restoran ve tekne turları sezonu kapandı

sosyal tesis hizmetlerinde sezon sonu:

Demirözü Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki belediyeye ait sosyal tesis bünyesinde verilen restoran ve tekne turu hizmetlerinin bugün itibarıyla sona erdiği bildirildi. Karar, soğuk hava koşulları ve turizm sezonunun kapanması gerekçeleriyle alındı.

nedenleri ve yapılan duyuru:

Duyuruda, sezon boyunca tesise ilgi gösteren ve destek veren vatandaşlara teşekkür edildi. Açıklamada hizmetlerin güvenlik, konfor ve talep açısından değerlendirildiği; olumsuz hava şartlarının tekne işletmeleri için risk oluşturduğu vurgulandı.

hizmet kapsamı ve gelecek planı:

Belediyeye ait sosyal tesislerde sunulan restoran ve tekne turu hizmetleri, ilçeyi ziyaret edenler için sosyal ve dinlenme olanakları arasında yer alıyordu. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte bu hizmetlere ara verildiği ve çalışmaların 2026 sezonu başlamadan önce yeniden planlanacağı belirtildi.

DEMİRÖZÜ'NDE RESTORAN VE TEKNE TURU HİZMETLERİ SEZONU TAMAMLADI