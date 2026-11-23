etkinlik detayları:

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde sahnelenen 'Barış Adası' adlı çocuk oyunu, yoğun ilginin ardından Demirtaş Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak minik izleyicilerle buluştu. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan oyun, daha önce Osmangazi Gösteri Merkezi'nde de izleyicilerden büyük ilgi görmüştü.

oyunun teması ve yaratıcı kadro:

Yazar Turgay Yıldız tarafından kaleme alınan ve Ebru Kara yönetmenliğinde sahnelenen eser, Miço Kiçi ile Miço Miçi karakterlerinin maceraları üzerinden paylaşmanın, yardımlaşmanın ve birlikte hareket etmenin önemini vurguluyor. Oyun, küçük izleyicilere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

miniklerin tepkisi ve katılım:

Gösteriye aileleriyle gelen Demirtaşlı çocuklar yoğun ilgi gösterdi; salon tamamen doldu ve çocuklar oyunu büyük bir dikkat ve heyecanla izledi. Kahkaha ve coşkunun eksik olmadığı gösteride minikler, oyunu çok sevdiklerini belirterek Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.

Sanatla erken yaşta tanışmanın çocukların sosyal ve duygusal gelişimine katkı sağladığına dikkat çeken etkinlik, yerel yönetimin kültürel erişimi artırma çabalarının somut örneklerinden biri olarak öne çıktı. Belediyenin benzer ücretsiz gösterimleriyla miniklere farklı dünyaların kapıları açılmaya devam ediyor.

Demirtaşlı çocuklara tiyatro şöleni