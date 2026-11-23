Etkinliklerin amacı ve kapsamı:

Mezitli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında iki ayrı noktada farkındalık seminerleri düzenledi. Yeni Mahalle Kadın ve Aile Atölyesi ile Viranşehir Kadın ve Aile Atölyesi’ndeki programlarda kadın hakları, şiddetle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği ve dayanışmanın önemi öne çıkarıldı.

Yeni Mahalle atölyesinde KADES ve şiddet türleri:

Yeni Mahalle Kadın ve Aile Atölyesi’nde katılımcılara KADES (Kadın Destek Uygulaması) uygulamasının amacı, kullanımı ve acil durumlarda nasıl yararlanılacağı anlatıldı. Ayrıca kadınların şiddet ya da tehdit durumunda başvurabilecekleri destek mekanizmaları hakkında bilgi verildi.

Programın devamında Mezitli Sosyal Hizmet Merkezi’nden Psikolog Sevgi Bütüner tarafından kadına yönelik şiddet konulu bir söyleşi yapıldı. Söyleşide fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel ve dijital şiddet türleri ile bunların kadınlar üzerindeki etkileri ele alınarak, şiddetin erken dönemde fark edilmesi ve mücadelede izlenebilecek yöntemler hakkında öneriler paylaşıldı.

Viranşehir seminerinde dayanışma ve sürekli eğitim vurgusu:

Viranşehir Kadın ve Aile Atölyesi’ndeki ikinci etkinlikte ise Mimoza Kadın Derneği’nden Psikolog Berikan Onuk katıldı. Seminerde kadına yönelik şiddetle mücadelede dayanışmanın önemi, kadınların sosyal hayatta güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konuları işlendi.

Katılımcılar görüş ve deneyimlerini paylaşarak karşılıklı fikir alışverişinde bulundu; program boyunca kadına yönelik şiddetle mücadelenin belirli günlerle sınırlı kalmaması, eğitim ve farkındalık çalışmalarının sürekli olması gerektiği vurgulandı.

Başkan vekilinden çağrı:

Mezitli Belediye Başkan Vekili Turgut Selağzı, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek şunları söyledi: "Kadınların korkmadan, özgürce ve güven içinde yaşayabildiği bir toplum hepimizin ortak hedefi olmalı. Kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı duruyor, kadınların haklarını korumak ve toplumsal farkındalığı artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mezitli Belediyesi olarak kadınların her zaman yanında olmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Bu mücadelede herkesin sesi ve desteği çok kıymetli. Tüm vatandaşlarımızı 25 Kasım’da gerçekleştireceğimiz farkındalık buluşmamıza davet ediyorum"

25 Kasım programı:

Mezitli Belediyesi tarafından 25 Kasım kapsamında iki ayrı program düzenlenecek. İlk program saat 10.30’da Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi 3. Kat Nikah Salonunda, ikinci program ise saat 13.30’da Mezitli Belediyesi Ana Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. "Sessiz kalmıyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı buluşuyoruz" çağrısıyla düzenlenen etkinliklere tüm vatandaşlar davet edildi.

MERSİN'İN MEZİTLİ İLÇESİNDE, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA İKİ AYRI NOKTADA FARKINDALIK SEMİNERİ DÜZENLENDİ. KADINLARA HAKLARI, ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ VE KADIN DESTEK UYGULAMASI (KADES) HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ.