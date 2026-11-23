Seminerde öne çıkan noktalar:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin düzenlediği Seminer Günleri kapsamında gerçekleştirilen 'Gıda Ambalajlarının İki Yüzü: Gıdaların Korunması, Kimyasal Migrasyon ve Mikroplastik Maruziyeti' başlıklı seminere fakülte dekanı Prof. Dr. Selma Sabancıoğulları, dekan yardımcıları, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Açılış konuşmasının ardından Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Törnük sunum yaptı.

bilimsel bulgular ve riskler:

Prof. Dr. Törnük, ambalajların gıdaları oksijen, nem ve mikroorganizmalar karşı koruyup raf ömrünü uzattığını vurguladı; ancak plastik materyallerin tamamen zararsız olmadığını belirtti. Sunumda, plastik ambalajlarda 4 bin 283'ten fazla kimyasal maddenin bulunabildiği ve bunların en az 148'inin insan ve çevre sağlığı açısından endişe verici sınıfa girdiği paylaşıldı. Törnük, kimyasal migrasyon (kimyasal göç) ve mikroplastik maruziyeti'nin asıl görünmeyen tehlikeler olduğunu söyledi.

Özellikle yüksek sıcaklık, yağlı gıdalarla temas ve mekanik aşınmanın bu kimyasal maddelerin gıdaya geçişini hızlandırdığı; mikroplastiklerin ise besinler, su ve solunum yoluyla vücuda girebildiği aktarıldı. Bilimsel araştırmalar, mikroplastiklerin hücresel işlev bozuklukları, oksidatif stres ve inflamasyon üzerinde potansiyel etkileri olduğunu gösteriyor; bu nedenle uzun dönemli risklere karşı ihtiyatlı olunması gerektiği belirtildi.

günlük hayatta maruziyeti azaltma önerileri:

Seminerin sonunda Prof. Dr. Törnük, tüketicilerin uygulayabileceği basit ama etkili önlemler sıraladı. Öne çıkan tavsiyeler şu şekilde özetlenebilir:

Cam veya seramik tercih edin: Yiyecekleri plastik kaplar yerine cam ya da seramik kaplarda ısıtın; sıcak içecekler ve paket servislerde cam, porselen veya paslanmaz çelik kullanılması önerildi.

Mikrodalgada dikkat: Mikrodalgaya uygun olmayan plastikleri kesinlikle kullanmayın ve sıcak gıdaları plastikle uzun süre temas ettirmeyin.

Aşınmış plastikleri yenileyin: Bıçak darbeleriyle çizilen veya yüzeyi aşınmış plastik kesme tahtaları zaman kaybetmeden değiştirilmeli.

Tek kullanımlık ürünleri azaltın: Tek kullanımlık plastik tüketimini sınırlayın ve ambalajları üretim amaçları dışında tekrar kullanmamaya özen gösterin.

Törnük, amaçlarının tüketicileri paniğe sürüklemek değil, mevcut bilimsel veriler ışığında farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı ve basit davranış değişikliklerinin maruziyeti azaltmada etkili olacağını söyledi.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN SEMİNER GÜNLERİ’NDE KONUŞAN PROF. DR. FATİH TÖRNÜK, GÜNLÜK HAYATTA SIKÇA KULLANILAN PLASTİK AMBALAJ, ÇAY POŞETİ, KARTON BARDAK VE BİBERONLARDAKİ GÖRÜNMEYEN MİKROPLASTİK VE KİMYASAL GEÇİŞ RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ.