Deneme amacıyla dikilen çilekler kısa sürede yoğun talep gördü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde böğürtlen üretimi yapan çift, deneme amaçlı kurdukları çilek bahçesinden beklenenden hızlı verim alarak talebin altında kaldı. Emine Sibel ve Hüseyin Dulkadir çiftinin kısa sürede gelen yoğun taleple başa çıkmak için üretim alanını büyütmeyi planladıkları bildirildi.

Denemeden üretime: hızlı süreç ve verim:

Çift, yıllardır sahip oldukları böğürtlen bahçesinin yanına çilek dikmeye karar verdi. Fideler Haziran ayının ortasında toprağa verildi ve yaklaşık bir ay sonra ürüne başlandı. Çileklerin hem aroması hem de kalibresi, yetiştiriciler ve müşteriler tarafından olumlu karşılandı. İşle ilgili deneyimini paylaşan Emine Sibel Dulkadir, "Böğürtlen işletmeciliğinde 8 yıldır çalışıyorum. Yan tarafımızı Haziran ayında kiraladık ve yaklaşık 10 dönüm çilek dikimi yaptık. Çileklerimiz verim vermeye başladı, tadı çok lezzetli" dedi.

Artan talep, fiyat ve gelecek hedefleri:

Çift, çileğin satış fiyatını 200 TL/kg olarak belirlediklerini ve müşteri memnuniyetinin tavsiye yoluyla talepleri artırdığını aktarıyor. Henüz geniş çaplı bir duyuru yapılmamış olmasına rağmen ilginin yüksek olduğu, siparişlere yetişmekte zorlandıkları belirtildi. Hüseyin Dulkadir üretim sürecini anlatırken yeşilin insan psikolojisine etkisine vurgu yaparak, "İnsanlarda yeşile büyük bir hasret var; buraya gelenler huzur buluyor" ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Belediyesi'nin bölgede yetişen çileğin tescillenmesine yönelik çalışmaları sürdüğü kaydedildi. Çift, mevcut alanı büyüterek orman meyveleri üzerine yeni üretim adımları atmayı hedefliyor ve Seneye inşallah halkımız çok güzel sürprizlerle karşılaşacak diye konuştu.

MALATYA'NIN DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE BÖĞÜRTLEN ÜRETİMİ YAPAN EMİNE SİBEL VE HÜSEYİN DULKADİR ÇİFTİ DENEME AMAÇLI EKTİKLERİ ÇİLEKTEN KISA SÜREDE YÜKSEK VERİM ELDE ETTİ. YOĞUN TALEP KARŞISINDA SİPARİŞLERE YETİŞMEKTE ZORLANAN ÇİFT ÜRETİM ALANLARINI GENİŞLETMEYİ HEDEFLİYOR.