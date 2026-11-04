Denetimlerde tespit: Yüksekova'da kumar oynatılan işletmeye işlem

Operasyon ve tespitler:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sürdürülen kamu düzeni ve güvenliği denetimleri kapsamında, bir binada kumar oynatıldığı tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonu, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledi. Yapılan incelemede işletme içinde kumar oynandığına dair bulgulara ve ilgili delillere ulaşıldı.

Hukuki süreç ve uygulamalar:

Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi ve çalışanlar hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK)'nın ilgili maddeleri kapsamında adli işlem başlatıldı. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara ise Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası verildi.

Ayrıca işletmede kapalı alanlarda tütün mamullerinin tüketilmesine ilişkin mevzuata aykırılıklar tespit edildi ve buna ilişkin idari yaptırımlar uygulandı.

Diğer mevzuat ihlalleri:

Operasyon sırasında belirlenen diğer mevzuat ihlallerine ilişkin olarak ilgili kurumlara bilgi verildi; bu kurumlarca da idari işlemler gerçekleştirilerek para cezaları uygulandı.

Yetkililer, benzer denetimlerin devam edeceğini belirtti ve kamu düzeni ile vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edileceğini duyurdu.

YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KUMAR OYNATILDIĞI TESPİT EDİLEN BİNAYA OPERASYON DÜZENLENDİ.