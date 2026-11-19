COP31'de müzikle çevre mesajı:

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında kültür ve sanat etkinlikleri sürdü. Yeşil Bölgedeki iki amfitiyatrosunda eş zamanlı konserler gerçekleştirildi.

Ebru Yaşar'dan doğa için küçük alışkanlıklar çağrısı:

Ebru Yaşar, Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da sahne alarak COP31 vesilesiyle Antalya’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yaşar, dinleyicilere yönelik konuşmasında şu çağrıyı yaptı: "Bu akşam şarkılarımızı doğa için söyleyelim. Ufak bir değişiklik bize yeter. Mesela buradan çıktık, çöpümüzü elimizde taşıdık, yere atmadık. Eve gittik, ışığımızı kapattık. Yiyeceklerimizi israf etmeden yedik. Muslukları biraz daha idareli kullandık. Bunun hepimize faydası var. Yeter ki farkında olalım."

Burhan Öçal'ın akustik tercihinde enerji vurgusu:

Burhan Öçal, Küçük Amfitiyatro'da kendi adını taşıyan dörtlüsüyle (Burhan Öçal Quartet) geleneksel Türk müziğini cazla buluşturan bir program sundu. Enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla konserde elektrikli enstrüman kullanılmadı; kanun, çello, piyano ve Öçal’ın metal vurmalı çalgılarından oluşan performansta sesin dinleyicilere ulaşması için mikrofonlardan yararlanıldı.

Konser sonrası değerlendirmesinde Öçal, akustik müziğin çevre bilincine katkısına işaret ederek şunları söyledi: "Akustik müzikle, ahşaptan yapılmış müzik enstrümanlarıyla çevrenin temizliğine ve korunmasına biraz katkımız olur diye düşünüyorum. Bundan sonraki nesiller için çok hızlı bir şekilde insanları bilinçlendirip bu güzel dünyayı korumamız lazım. Umarım bu tür toplantıların güzel sonuçları olur"

Kültür ve sanat etkinlikleri, COP31 kapsamındaki programın bir parçası olarak Yeşil Bölge’deki amfitiyatrolarda devam etti.

BURHAN ÖÇAL ENERJİ TASARRUFUNA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN KONSERİNDE ELEKTRİKLİ ENSTRÜMAN KULLANMADI. KANUN, ÇELLO, PİYANO VE ÖÇAL’IN METAL VURMALI ÇALGILARINDAN OLUŞAN PERFORMANSTA SESİN DİNLEYİCİLERE ULAŞTIRILMASI İÇİN MİKROFONLARDAN YARARLANILDI.