projenin detayları:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin giriş ve çıkış noktalarında yer alan refüj ve kavşaklarda toplam 28 bin 624 metrekare alanda yeni nesil sentetik çim uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamayı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Olcay Burak Karabulut eşlik etti. Teknik ekipten çalışmaların kapsamı ve uygulamanın sağlayacağı tasarrufa dair bilgi alan Çavuşoğlu, projenin kent estetiği ile su kaynaklarının korunmasını hedeflediğini vurguladı.

tasarruf ve işletme maliyeti:

Sentetik çim sayesinde yılda beklenen su tasarrufu 78 bin metreküp olarak hesaplanıyor; bu miktar, belediyenin verdiği bilgiye göre yaklaşık 4 bin 484 hanenin bir aylık su tüketimine denk geliyor. Sulama ve biçme gereksinimi bulunmayan sistem, bakım ve işletme maliyetlerini düşürüyor. Ayrıca zeminin yağmur suyuyla yüzeydeki toz ve kiri doğal yoldan temizlemesi, dört mevsim boyunca bakımlı ve yeşil bir görünüm sağlıyor.

görsel düzenlemeler ve yaygınlaştırma:

Proje kapsamında Ankara Yolu üzerinde hazırlanan Türk Bayrağı ve Türkiye haritası figürlü özel peyzaj düzenlemesi sürücülerin ve vatandaşların beğenisini topladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, doğal kaynakları koruyan ve bakım yükünü azaltan bu tür sürdürülebilir kent estetiği uygulamalarını kentin farklı noktalarına yaygınlaştırmayı sürdürecek.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT ESTETİĞİNİ KORURKEN SU KAYNAKLARINI DA GÜVENCE ALTINA ALAN UYGULAMALARINI SÜRDÜRÜYOR. 28 BİN 624 METREKARELİK ALANDA HAYATA GEÇİRİLEN SENTETİK ÇİM UYGULAMASIYLA YILDA 78 BİN METREKÜP SU TASARRUFU HEDEFLENİRKEN, BU MİKTAR 4 BİN 484 HANENİN BİR AYLIK SU TÜKETİMİNE KARŞILIK GELİYOR. BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK ÇEVRE DOSTU PEYZAJ DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI.