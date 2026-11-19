Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen proje devam ediyor

Erzincan Ergan Dağı'nda, erozyonla mücadele ve doğal alanların korunması amacıyla başlatılan toprak muhafaza projesi geniş çaplı bir uygulama sürecine girdi. Proje; arazi düzenlemeleri, mekanik yapılar ve ağaçlandırma çalışmalarını eş zamanlı yürütüyor.

Yapılan mühendislik işleri ve arazi düzenlemeleri:

Proje sahası 450 hektar olarak belirlendi. Bu alanda 138 kilometre teras yapımı, 10 kilometre tel çit, 1.420 metre galvanizli kafes eşik ve 5.813 metre galvanizli çit teras imalatları tamamlandı. Bu uygulamalar, yüzey akışını kontrol ederek toprak kaybını azaltmayı ve suyun araziye nüfuzunu artırmayı hedefliyor.

Fidan ve tohum çalışmaları ile hedeflenen sonuçlar:

Projede toplam 155 bin fidan ve tohum dikim ve ekim çalışmaları yapılıyor. Tür kompozisyonu olarak titrek kavak, ardıç, huş, sarıçam, iğde, meşe ve badem tercih edildi. Bu tür seçimi, hem örtü oluşturup toprağı tutmaya hem de bölgenin ekolojik yapısını güçlendirmeye yönelik planlandı.

Çalışmaların nihai hedefi, erozyon riskini azaltmak ve Ergan Dağı çevresindeki doğal alanların korunmasını sağlamaktır. Uygulanan teraslama, çit ve eşik sistemleri ile ağaçlandırma faaliyetlerinin birlikte ilerlemesi sayesinde, projenin bölgedeki toprak ve su dengesine olumlu katkı yapması bekleniyor.

ERZİNCAN ERGAN DAĞI'NDA EROZYONLA MÜCADELE VE DOĞAL ALANLARIN KORUNMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN TOPRAK MUHAFAZA PROJESİ KAPSAMINDA 155 BİN FİDAN VE TOHUM TOPRAKLA BULUŞTURULUYOR