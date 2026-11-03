Denizde beliren dev hortum Ören sahiline kadar ilerledi

Olayın gelişimi:

Muğla'nın Milas ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından başlayan fırtına ile birlikte denizde aniden hortum oluştu. Denizin üzerinde döner hareketle ilerleyen dev hortum, Ören Mahallesi sahiline doğru yaklaştı.

Hortum, sahil boyunca ilerleyerek bir süre sonra liman açıklarına kadar ulaştı. Kıyıya kadar yaklaşması çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Vatandaşların görüntüleri:

Hortumun sahile doğru ilerlediğini görenler, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Kaydedilen görüntülerde hortumun deniz üzerinde döndüğü ve kıyıya yaklaştığı anlar net şekilde görülüyor.

Kaynağın aktardığı bilgilere göre olay bu şekilde gelişti; haberde başka resmi açıklama veya zarar bilgisi yer almıyor.

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINANIN ARDINDAN DENİZDE OLUŞAN DEV HORTUM, ÖREN SAHİLİ’NE KADAR YAKLAŞTI. SAHİL BOYUNCA İLERLEYEREK LİMANA KADAR ULAŞAN HORTUM, ÇEVREDE BULUNAN VATANDAŞLARA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI.