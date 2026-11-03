Dolar 49,9678 -0,02%
Euro 55,9618 +0,06%
Bist 11.075,15 +1,04%
Altın Gram 6.349,53 -0,43%
EUR/USD 1,1189 -0,01%
Brent Petrol 103,70 -1,02%
--°

Gece mahalleye inen ayı ailesi Soğuksu Milli Parkı'na döndü

Kızılcahamam'da Soğuksu Milli Parkı yakınlarında yaşayan dört kişilik ayı ailesi gece mahallede yürürken cep telefonu kameralarına kaydedildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:49

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 15:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Gece mahalleye inen ayı ailesi Soğuksu Milli Parkı'na döndü

Kızılcahamam’da ayı ailesinin gece yürüyüşü

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde, Soğuksu Milli Parkı çevresinde yaşayan bir ayı ailesi gece sokaklara indi. Mahalle arasında görülen hayvanlar, gece saatlerinde yapılan cep telefonu kayıtlarıyla belgelendi.

görüntülerin kaydı:

Kayıtlarda dört kişilik bir ayı ailesinin sokakta yürüdüğü görünürken, görüntüler kısa süreli şaşkınlık yarattı. Video sahibi tarafından cep telefonu ile kaydedilen sahnelerde ayıların yerleşim bölgesine yakın alanlarda dolaştığı izleniyor.

ayıların geri dönüşü:

Gözlemler sonrasında ayı ailesi, gece yürüyüşünün ardından tekrar Soğuksu Milli Parkı içindeki yuvasına döndü. Olayda insan veya hayvan zararına dair bilgi verilmedi.

Yetkililer ve doğa koruma ekiplerinin bu tür durumlarda profesyonel müdahaleyi tercih ettiği biliniyor; bölge sakinlerinin benzer karşılaşmalarda sakin davranması ve yetkililere haber vermesi gerektiği vurgulanıyor.

ANKARA’NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNDE YAŞAYAN AYILAR SOKAKLARA ÇIKTI. AYILARIN GECE YÜRÜYÜŞÜ CEP...

ANKARA’NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNDE YAŞAYAN AYILAR SOKAKLARA ÇIKTI. AYILARIN GECE YÜRÜYÜŞÜ CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tomarza-Malatya bağlantı yolu çift yönlü olarak yeniden trafiğe açıldı
images

İki Türk projeye uluslararası yol ödülü: Aydın-Denizli ve Yusufeli'nin başarısı
images

Sonbahar renkleri Ereğli'nin meyve bahçelerini süsledi
images

Süleymanpaşa’da aniden bastıran sağanak cadde ve sokakları suya boğdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın’da ekim ayında kapsamlı güvenlik seferberliği: bin 352 aranan şahıs yakalandı

Tomarza-Malatya bağlantı yolu çift yönlü olarak yeniden trafiğe açıldı

Barınakta şeffaflık talebi gerilimi: hayvanseverler ve görevliler karakola götürüldü

Çan’da mantar ararken kaybolan 77 yaşındaki Alzheimer hastası jandarma ve köylülerce sağ bulundu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı