Gece mahalleye inen ayı ailesi Soğuksu Milli Parkı'na döndü

Kızılcahamam’da ayı ailesinin gece yürüyüşü

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde, Soğuksu Milli Parkı çevresinde yaşayan bir ayı ailesi gece sokaklara indi. Mahalle arasında görülen hayvanlar, gece saatlerinde yapılan cep telefonu kayıtlarıyla belgelendi.

görüntülerin kaydı:

Kayıtlarda dört kişilik bir ayı ailesinin sokakta yürüdüğü görünürken, görüntüler kısa süreli şaşkınlık yarattı. Video sahibi tarafından cep telefonu ile kaydedilen sahnelerde ayıların yerleşim bölgesine yakın alanlarda dolaştığı izleniyor.

ayıların geri dönüşü:

Gözlemler sonrasında ayı ailesi, gece yürüyüşünün ardından tekrar Soğuksu Milli Parkı içindeki yuvasına döndü. Olayda insan veya hayvan zararına dair bilgi verilmedi.

Yetkililer ve doğa koruma ekiplerinin bu tür durumlarda profesyonel müdahaleyi tercih ettiği biliniyor; bölge sakinlerinin benzer karşılaşmalarda sakin davranması ve yetkililere haber vermesi gerektiği vurgulanıyor.

ANKARA’NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNDE YAŞAYAN AYILAR SOKAKLARA ÇIKTI. AYILARIN GECE YÜRÜYÜŞÜ CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.