Sinop'ta 812. fetih yıldönümünde Alaaddin Camii'nde mevlit programı

Etkinlik programı:

Sinop'un fethinin 812. yıl dönümü kapsamında 3 Kasım'da tarihi Alaaddin Camii'nde bir mevlit programı gerçekleştirildi. Program, kentin fetih anmalarının dini ayağını oluşturdu ve katılımcılara manevi bir ortam sundu.

Tören çerçevesinde ilk olarak Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı; tilavetin ardından ise Mevlid-i Şerif okundu. Etkinlik, caminin sahip olduğu tarihî dokunun içinde anma amaçlı olarak düzenlendi.

Tarihi bağlam:

Sinop'un fethinin anıldığı programda, kentin geçmişine vurgu yapıldı. Şehir, 1214 yılında Sultan I. İzzeddin Keykavus tarafından fethedilmiş olup, bu tarih kentin tarihî kimliğinin önemli bir parçası olarak hatırlatıldı.

Alaaddin Camii, Selçuklu dönemine ait kentteki önemli eserlerden biri olarak törene ev sahipliği yaptı ve yapılan dini ritüeller, yıl dönümü kutlamalarına tarihî bir zemin sağladı.

Manevi anlam ve değerlendirme:

Katılımcılar ve yerel yetkililer, düzenlenen mevlit programının Sinop'un fethinin anılmasına yönelik törenlere ruhani bir boyut kattığını belirtti. Etkinlik, hem geçmişe saygı hem de toplumsal dayanışmanın ifadesi olarak değerlendirildi.

Program, kent hafızasını canlı tutma çabasının bir parçası olarak kayda geçti ve 812. yıl dönümüne ilişkin kutlamaların dini bölümünü oluşturdu.

SİNOP’TA 3 KASIM FETİH KUTLAMALARI KAPSAMINDA TARİHİ ALAADDİN CAMİİ’NDE MEVLİT PROGRAMI DÜZENLENDİ.