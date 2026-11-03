Safran zamanı: Çatalzeytin'in Samancı köyünde hasat başladı

Çatalzeytin'de safran sezonu başladı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Samancı köyünde yetiştirilen safranın hasadına başlandı. Yerel üreticiler bahçelerde toplama çalışmalarını yürütürken, bölge tarım yetkilileri süreci yakından takip etti.

Hasat çalışmaları ve katılımcılar:

Samancı köyünde safran üretimi yapan Müjdat Demirci hasada başlayarak ürünlerini toplamaya başladı. Çalışmalar sırasında İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Kaş ile ziraat mühendisleri Cumali Yetiş ve Kübra Karadoğan üreticiyi yalnız bırakmadı.

Gözlem ve bilgi paylaşımı:

Yapılan ziyarette yetkililer, safran bahçesinde yürütülen çalışmalara eşlik etti ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Bölge sorumluları ile üretici arasında gerçekleştirilen görüşmelerde hasat süreci ve üretime ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

KASTAMONU’NUN ÇATALZEYTİN İLÇESİNDE SAFRAN HASADI HEYECANI YAŞANIYOR. DÜNYANIN EN DEĞERLİ BAHARATLARI ARASINDA YER ALAN VE "KIRMIZI ALTIN" OLARAK BİLİNEN SAFRANIN HASADI, SAMANCI KÖYÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.