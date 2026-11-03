Parkomata geçici ara: başkan Hüseyin Arslan eleştirileri yanıtladı

Arslan’ın açıklaması:

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçede tartışma yaratan parkomat uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, uygulamanın kalıcı olarak iptal edilmediğini, sadece Nisan 2027'ye kadar geçici ara verildiğini belirtti. Arslan, ara kararının uygulamanın hukuka aykırı bulunup iptal edilmesiyle karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Başkan Arslan, parkomat uygulamasının ilçe merkezindeki park düzenini sağlamak amacıyla, vatandaş ve esnaf talepleri doğrultusunda İlçe Trafik Komisyonu kararıyla ve İl Trafik Komisyonu onayıyla hayata geçirildiğini; belediyenin bu süreci kurumsal usuller çerçevesinde yürüttüğünü söyledi. Uygulamanın başlatılmasında herhangi bir yetkisiz inisiyatif olmadığını, eski dönemlerde de benzer uygulamaların bulunduğunu hatırlattı.

Kararın gerekçesi ve süreç:

Arslan, ara verilme gerekçesini kış aylarında trafik yoğunluğunun azalmasının dikkate alınması ve kamuoyundan gelen taleplerin yeniden değerlendirilmesi olarak açıkladı. Başkan, söz konusu kararın siyasetin ve kulaktan dolma iddiaların konusu haline getirilmesinin tartışmayı gerçeklikten uzaklaştırdığını belirtti ve yönetimin halkın talebini dinleyerek uygulamaları gözden geçirmenin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Personel ve maliyet iddiaları:

Açıklamada, uygulamada görevli olduğu belirtilen 6 personelin işsiz veya görevsiz kalmadığı, bu çalışanların belediyenin personel şirketine bağlı oldukları ve ihtiyaç duyulan diğer birimlerde görevlendirildikleri kaydedildi. Arslan, çalışan giderlerinin tek bir toplam rakam üzerinden kamu zararı gibi sunulmasının hatalı olduğunu, 3 milyon 600 bin lira şeklindeki iddianın somut hesapla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Arslan, "Personel maliyeti ile kamu zararı aynı kavram değildir" diyerek, zarar iddiası varsa gerekçe ve dayanaklarının açıkça gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Belediyenin sorumluluğunu personelini hizmet ihtiyacına göre görevlendirmek ve kamu kaynaklarını verimli kullanmak olarak tanımladı.

Borç tahsili ve eşitlik vurgusu:

Parkomat ödemelerine ilişkin olarak Arslan, borcunu ödemeyen vatandaşlarla ilgili belediyenin hukuki süreç başlatacağını, hiçbir işlemin "ödeyen ödedi, ödemeyen ödemedi" anlayışına bırakılamayacağını belirtti. Eşitlik ilkesinin gözetileceğini ve benzer durumdaki vatandaşlar arasında ayrım yapılmayacağını ifade etti.

Arslan, eleştirilerin alınacağını ancak bunların alınan kararlar, yürütülen işlemler ve somut kayıtlar esas alınarak yapılması gerektiğini; kulaktan dolma söylemlerle siyaset yapılamayacağını sözlerine ekledi. Parkomat uygulamasının geleceğine dair kararların esnaf ve vatandaş görüşleri dikkate alınarak verileceğini belirtti.

Son olarak Başkan, görevleri gereği kararların gerekçelerini açıklamaya, mantık çerçevesindeki tüm sorulara yanıt vermeye ve Taşköprü’nün ihtiyaçlarına uygun hizmet üretmeye devam edeceklerini; 13 yıldır süregelen halk istek ve talepleri doğrultusundaki hizmet anlayışını sürdürme hedeflerinde kararlı olduklarını söyledi.

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN ARSLAN, İLÇEDEKİ "PARKOMAT" UYGULAMASINA ARA VERİLMESİNİN ARDINDAN YAPILAN ELEŞTİRİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMADA BULUNDU.