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Kastamonu öğrencileri GastroAntalya'da 13 altın 11 gümüş kazandı

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri GastroAntalya'da 24 katılımcı ile 13 altın, 11 gümüş madalya ve bir altın kupa kazandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kastamonu öğrencileri GastroAntalya'da 13 altın 11 gümüş kazandı

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinden GastroAntalya'da dikkat çeken başarı

Kastamonu Üniversitesi, Antalya’da düzenlenen 7’ncisi gerçekleşen Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması (GastroAntalya) yarışmasında önemli dereceler elde etti. Üniversitenin Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerinin katıldığı organizasyonda toplam 24 öğrenci yarıştı ve ekipler 13 altın, 11 gümüş madalya ile bir altın kupa kazandı.

Turizm fakültesinin madalya dökümü:

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden yarışmaya katılan 14 öğrenci çeşitli kategorilerde yarıştı ve ekip olarak 7 altın ile 7 gümüş madalya elde etti. Altın madalya kazananlar arasında Rüveyda Çağır, Miray Paye Önal, Sudenaz Usta, Aleyna Yolaldı, Melike Ateş, Güneş Bağcı ve Sevim Deniz yer aldı. Gümüş madalya alan öğrenciler ise Alperen Salih Elçi, Zeynep Dilek Aydın, Betül Sakallıoğlu, Müge Kuzlukluoğlu, Saliha Çınar, Ramazan Samet Yıldırım ve Ahmet Enes Kubur olarak sıralandı.

MYO ekibinin performansı ve kupa başarısı:

Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programından yarışmaya katılan 10 öğrenci ise 6 altın ve 4 gümüş madalya kazandı. Altın madalyaya uzananlar Nejla Yılmaz, Sema Nur Aktuğ, Semanur Baksı, Melike İnanoğlu, Funda Poyraz ve Ceren Aydın olurken, gümüş madalya kazananlar Hira Gürel, Yusuf Şeremet, Batuhan Köseoğlu ve Emin Çıkrıkcı oldu. Ayrıca Turizm Fakültesinden Rüveyda Çağır, Miray Paye Önal ve Sudenaz Usta dan oluşan ekip, "Modern Türk Mutfağı" kategorisinde altın kupa alarak üniversitenin başarısını taçlandırdı.

Rektörün değerlendirmesi:

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, öğrencilerin GastroAntalya’da elde ettiği derecelerin eğitim sürecinde kazandıkları bilgi ve uygulama becerilerini uluslararası bir platformda sergilemeleri açısından önem taşıdığını vurguladı. Topal, başarıda emeği geçen öğrencilere ve akademisyenlere tebriklerini ileterek, gelecek organizasyonlarda da benzer performanslar beklediklerini belirtti.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ, ANTALYA’DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI GASTRONOMİ VE MUTFAK...

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ, ANTALYA’DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI GASTRONOMİ VE MUTFAK YILDIZLARI BULUŞMASI’NDA (GASTROANTALYA) TOPLAM 13 ALTIN VE 11 GÜMÜŞ MADALYA İLE BİR ALTIN KUPA KAZANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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