Gebze'de otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması: 19 yaralı

kaza ve yaralananlar:

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, D-100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi Feniş Kavşağı mevkii Ankara istikametinde bir otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Olayda, Gebze-Harem hattında çalışan 34 M 6003 plakalı yolcu minibüsü ile 35 KG 6138 plakalı otomobilin çarpıştığı bildirildi.

Çarpışmanın etkisiyle minibüsün takla attığı kazada toplam 19 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

müdahale ve hastaneler:

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

inceleme başlatıldı:

Kaza sonrası polis ve ilgili birimler tarafından olay yerinde inceleme çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kocaeli'de otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 19 yaralı